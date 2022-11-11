Зачем опытные водители сыплют на сиденья автомобиля соду

Из парадигмы «хлеб всему голова» простой советский человек достаточно быстро перебрался в тренд «сода всему голова». Бикарбонат натрия, он же сода пищевая, в советских квартирах, дачах и гаражах использовался даже не на 100, а на 400%. Ведь с помощью «оранжевой пачки» — той, что на протяжении десятилетий занимает свой пост под раковиной на кухне во всех без исключения приличных домах — мыли, чистили, полировали, лечились и лечили, готовили и убирали.

Так и в истории с автомобилями: зачем придумывать велосипед, если можно взять на вооружение проверенный метод? Как и хрустальные бокалы, содой прекрасно полировали и отмывали фары; словно ковер, чистили «карпет»; буквально «как дома», отмывали застарелые пятна. Помимо декоративного или визуального эффекта, у соды есть и еще один важный «навык»: она устраняет запах, чем регулярно пользовались, когда приходило время чистить сиденья.