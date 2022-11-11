Зачем опытные водители сыплют на сиденья автомобиля соду

Из парадигмы «хлеб всему голова» простой советский человек достаточно быстро перебрался в тренд «сода всему голова». Бикарбонат натрия, он же сода пищевая, в советских квартирах, дачах и гаражах использовался даже не на 100, а на 400%. Ведь с помощью «оранжевой пачки» — той, что на протяжении десятилетий занимает свой пост под раковиной на кухне во всех без исключения приличных домах — мыли, чистили, полировали, лечились и лечили, готовили и убирали.
Так и в истории с автомобилями: зачем придумывать велосипед, если можно взять на вооружение проверенный метод? Как и хрустальные бокалы, содой прекрасно полировали и отмывали фары; словно ковер, чистили «карпет»; буквально «как дома», отмывали застарелые пятна. Помимо декоративного или визуального эффекта, у соды есть и еще один важный «навык»: она устраняет запах, чем регулярно пользовались, когда приходило время чистить сиденья.
Самое главное — кресла и диван во время «уборки» должны быть сухими. Рассыпаем порошок по всей площади, даем время настояться и впитать запах, далее — трем сухой же тряпкой. Сода — мелкий абразив, поэтому применять молодецкую удаль и силу здесь не к месту: чистой ветошью проходим круг за кругом, уделяя особое внимание пятнам. А потом собираем все следы своей деятельности пылесосом. То же можно проделать и с ковром, серьезно пострадавшим от летнего туризма и поездок на дачу. И все — наслаждаемся полученным эффектом.
Сода, в отличие от модных составов на полках автомобильных магазинов, стоит копейки и продается на каждом углу — буквально в любом магазине. Однако ее эффективность и разностороннее применение позволяет поставить «рыжую пачку» на вершину всей прикладной химии, регулярно используемой для решения множества задач. Срок годности не ограничен, как и температура применения, а упаковки хватит надолго. Пожалуй, у соды есть только один недостаток: хранить ее нужно в сухом месте. Интересно, почему же тогда всегда держат ее под раковиной…