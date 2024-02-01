На какие узлы и агрегаты чаще всего жалуются владельцы авто марки Toyota

Хотя для многих российских автомобилистов машины марки Toyota являются символом надежности надежности, этим «японцам» тоже не чужды разного рода поломки — как мелкие, так и покрупнее. При этом у них имеются и весьма характерные "болячки". И вот эксперты назвали основные проблемы японской марки.

Как рассказал «Российской газете» руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко, некоторые модели "Тойота" чаще других оказываются в ремонтной зоне. «Несмотря на то, что автомобили японского бренда остаются одними из самых надежных и востребованных на вторичном рынке, некоторые модели могут преподнести своим владельцам неприятный сюрприз», — посетовал эксперт. К примеру, седан Toyota Camry 2007 года выпуска расходует слишком много моторного масла, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. Вдобавок салон у этой модели быстро теряет приличный внешний вид.

Популярный кроссовер Toyota RAV4 образца 2009 года тоже вызывает нарекания — по словам Носко, у него бывают проблемы с подвеской, текущим люком, влага из которого может навредить электронике. Так же нередки неполадки в работе топливного насоса, как и утечка охлаждающей жидкости. Именно с этими жалобами, отмечает эксперт, владельцы машин чаще всего обращались к дилерам. Продукция Toyota при этом неизменно входит в тройку самых популярных автомобилей как на вторичном рынке, так и среди новинок параллельного импорта.