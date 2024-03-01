Эксперты назвали авто, для которых мошенники чаще всего подделывают запчасти

Почти 25% автосервисов в России столкнулись в 2023 году с поддельными запчастями и расходными материалами, а три четверти автовладельцев опасаются, что контрафакт попадет на их автомобили. Об этом свидетельствуют результаты очередного исследования.

Как сообщает РИА Новости, сеть автосервисов Fit Service и аналитическое агентство Gruzdev Analyze провели опрос 1800 представителей рынка постпродажного обслуживания машин из 35 городов России. В 2023-м более 23% респондентов в своей работе столкнулись с контрафактом. Почти треть жалоб (30%) приходится на поддельные масла и горюче-смазочные материалы, 23% — на свечи зажигания, 15% — на различные фильтры, 14% — на детали подвески и рулевого управления.

При этом контрафакта боятся и владельцы автомобилей — 74% опрошенных опасаются, что на их машины в процессе ремонта установят поддельные или подержанные запчасти. И это неудивительно, ведь риски высоки. Связаны они в первую очередь с тем, что отследить качество поставляемых по параллельному импорту запчастей и расходных материалов сложно.

— Механизма контроля и проверки данных товарных групп нет, поэтому подделок значительно больше, чем выявляют профессиональные участники рынка, — заявил генеральный директор аналитической компании Gruzdev Analyze Александр Груздев.

Как отмечают эксперты, чаще всего подделывают запчасти для популярных моделей Toyota, марок концерна Volkswagen, Hyundai, KIA, а также расходные материалы Mann Filter, KYB, Gates, Denso, технические жидкости и брендовые моторные масла — в частности, Mobil, Castrol, Shell.

Чтобы минимизировать риск проблем, специалисты рекомендуют обращаться в проверенные сервисы с хорошей репутацией, а также требовать сертификаты на расходники и детали.