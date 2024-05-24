Все как есть: детальный разбор свойств популярных моделей китайских летних шин

В последние годы многим российским автовладельцам по разным причинам волей-неволей приходится всерьез присматриваться к шинам китайских производителей. Портал «АвтоВзгляд» решил по возможности облегчить им муки выбора.

Статистика утверждает, что чуть ли не 25% российского шинного рынка в 2023 году заняли китайские бренды и их доля продолжает расти. При этом большинство отечественных автовладельцев крайне слабо разбирается в многообразии марок и моделей «резины», поступающей в Россию из КНР. Необходимость «переобувки» личного автомобиля к очередному летнему сезону лишь обострила дефицит подобной информации в широком доступе.

— Стоит отметить, что на шинном рынке Китая сформировалась своя «пирамида брендов». Продукция некоторых из них почти не уступает по качеству покрышкам от Hankook, Yokohama, Dunlop, Kumho, Formula или Nordman. Среди таких марок можно выделить Nankang, Evergreen, Maxxis и (с небольшой натяжкой) Triangle. В Китае они считаются даже «премиум-классом». Но до западной премиальной «резины» им пока далеко, если судить по отзывам пользователей и результатам испытаний, — заявил порталу «АвтоВзгляд» эксперт компании «Колеса даром» Андрей Молодовский. — Среди имеющихся сегодня на рынке РФ китайских покрышек, хорошее качество по доступной цене предлагают бренды Linglong, Sailun и Atlander.

Характеристики их колес сопоставимы с аналогами от некоторых корейских брендов или российских Viatti и Cordiant. Среди надежных «бюджеток» можно выделить покрышки Lanvigator, Autogreen, Kapsen и ряд других. Они вполне конкурентны в эконом-классе с теми же «Кама» и «Белшина», — считает эксперт.

Фото globallookpress.com

Однако при выборе «резины» из Китая для своего авто мало общих знаний «кто есть кто» на шинном рынке Поднебесной. Поэтому собеседник портала «АвтоВзгляд» рассказал о достоинствах и недостатках наиболее популярных в России моделей летней китайской «резины».

NANKANG AS-2+

Шина рекомендуется производителем для мощных, больших и спортивных авто. В тестах она уступает моделям-конкурентам премиальных европейских марок, но показывает результаты на уровне хорошо известных Kumho, Toyo и суббрендов второго эшелона известных западных производителей.

Плюсы: отличное сцепления и неплохое торможение на мокром асфальте; стойкость к аквапланированию; плавность хода; акустический комфорт.

Минусы: недостаточная управляемость и сцепление на сухом покрытии в сравнении с премиальными шинами западных брендов.

TRIANGLE SPORTEX TH201

Эту шину «с претензией на спортивность» обычно выбирают владельцы автомобилей среднего класса, а также мощных и седанов и внедорожников. Резина способна обеспечить необходимый уровень контроля на больших скоростях. Модель хотя и уступает европейским брендам второго эшелона, но выдает характеристики на уровне лучших образчиков китайской шинной индустрии. Считается хорошей альтернативой дорогим иностранным шинам больших диаметров.

Плюсы: стабильная управляемость на сухой поверхности даже при экстремальных маневрах; обеспечивает хорошую курсовую устойчивость; относительно небольшое сопротивление качению и как следствие этого — удовлетворительная экономичность; привлекательная цена.

Минусы: худшие тормозные характеристики и повышенный уровень шума по сравнению с моделями европейских брендов.

Фото АвтоВзгляд

EVERGREEN DYNACOMFORT EH226

Покрышка предназначена для установки на компактные и среднеразмерные легковые машины. Подойдет автовладельцам, ищущим баланс комфорта и экономичности. Шина обеспечивает хорошую управляемость в любую погоду и уверенно держит дорогу. С балансировкой также проблем нет.

Плюсы: отличный ресурс ходимости; хорошая управляемость и курсовая устойчивость на твердых покрытиях и грунтовке; низкий уровень сопротивления качению; акустический комфорт.

Минусы: тормозной путь как на мокром, таки и сухом асфальте длиннее, чем у моделей западных марок.

LINGLONG SPORT MASTER

Модель бюджетного сегмента. Для эконом-класса обладает просто отличными показателями. За счет резиновой смеси и увеличенного пятна контакта покрышка демонстрирует хорошее сцепление и торможение как на сухой, так и на мокрой дороге.

Плюсы: короткий тормозной путь на сухом и мокром асфальте; обеспечивает хорошую курсовую устойчивость; адекватная управляемость на высоких скоростях; устойчивость к продольному аквапланированию; приятное соотношение цена/качество.

Минусы: повышенное сопротивление качению, что не способствует экономии топлива; «сухое сцепление» ниже чем у колес премиального уровня.

LANVIGATOR COMFORT II

Один из самых бюджетных вариантов для малых и средних легковых автомобилей. Шина способна обеспечить комфортную езду, мало шумит и спокойно «глотает» неровности дорожного покрытия. В отличие от многих других бюджетных «китайцев», хорошо балансируется.

Плюсы: комфорт и экономичность по сравнению с одноклассниками; низкий уровень шума; хорошая курсовая устойчивость; повышенная износостойкость; очень доступная цена; широкий размерный ряд.

Минусы: невысокие характеристики торможения на мокром асфальте и невысокая стойкость к аквапланированию — на уровне бюджетных шин.