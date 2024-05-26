Узбекский барс: все, что нужно знать о бюджетных шинах Bars Tyres для России

Российский рынок автомобильных шин не избежал турбулентности, вызванной событиями двухлетней давности. И если раньше мы выбирали среди десятков хорошо знакомых брендов, то теперь все сводится, по сути, к двум вариантам: сомнительный «китай» или отдать много денег. Впрочем, есть и третий — узбекские покрышки массового сегмента Bars Tyres, которые уже несколько месяцев официально продаются в нашей стране.

Под занавес 2022 года компания «Татнефть» приобрела узбекское предприятие Birinchi Rezinotexnika Zavodi, специализирующееся, в том числе, на производстве автомобильных покрышек. Тогда на эту новость никто особого внимания не обратил — ну купили и купили. А нефтяная компания, развивающая, помимо прочего, шинный бизнес (ей принадлежит Ikon Tyres), не только помогла заводу справиться с трудностями после пандемии коронавируса, но и «привезла» в Россию новую марку — Bars Tyres.

Что же может предложить россиянам узбекский «Барс»? Летние покрышки для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта — диаметра от 12 до 18 дюймов. Да, «зимы» нет, как нет пока и R19-R20. Тем же, кому они и не нужны, кто попадает в «целевую аудиторию» уже на этом — стартовом — этапе, наверняка будет интересно узнать о ценах. А они настолько демократичны, что начинаешь подозревать продукцию в низком качестве. И действительно: все ли с ним в порядке?

Чтобы ответить на этот вопрос с полной уверенностью, нужно подождать несколько лет — проанализировать отзывы реальных автовладельцев, проживающих в наших широтах, вывести статистику. Или хотя бы устроить тест-драйв — так появится пусть и общее, но все же впечатление о шинах. И это — наши планы на будущее, а пока мы можем рассказать о производстве.

Да-да, корреспондент портала «АвтоВзгляд» побывал в городе Ангрен Ташкентской области и своими глазами увидел, как Birinchi Rezinotexnika Zavodi изготавливает покрышки. Какое оборудование используется на предприятии мощностью 3 млн. шин в год? Кто строил завод? Как Ikon Tyres влияет на производственные процессы? Что с контролем качества готовой продукции? Ответы на эти и многие другие вопросы — в видеорепортаже, который можно посмотреть здесь.