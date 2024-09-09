Многие автовладельцы в надежде сотворить чудо своими руками, обращаются к интернету с действительно сложными вопросами: например, как вдохнуть жизнь в походивший мотор? Советов в Сети много, некоторые — даже дельные, но встречаются и такие, применив которые приходится дорого заплатить. Например, популярная на форумах история с дизельным маслом. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Времена сложные, времена небогатые, так что многие ищут необычные решения для жизненно важных проблем. Личный автомобиль и его исправность — один из таких, ведь пойти и просто купить себе новый — практически невозможно, а найти подходящий подержанный — еще сложнее. В результате все больше и больше автовладельцев обращаются к соцсетям и различным форумам буквально с криком отчаяния: мотор «дышит на ладан», помогите.

В ответ — миллионы сообщений о том, как брат друга дяди из подручных средств соорудил присадку от всех болезней для своего Lamborghini. И теперь ездит на свой завод, широко улыбаясь встречным автомеханикам. Шутки-шутками, но многие советы, увы, не просто бесполезны, но и вредны.

Тут в пору привести классический пример: огромное количество рекомендаций связано с применением изначально дизельного моторного масла в бензиновых ДВС. Мол, при сгорании соляры образуется куда больше сажи и прочей грязи, поэтому масла имеют больший пакет моющих присадок, так что легко и оперативно очистят даже самый «забитый» мотор. Заливай и бед не знай. На первый взгляд, некоторая логика действительно присутствует, но если в вопросе разобраться, то все не так просто.

Фото globallookpress.com

Действительно,дизельное масло «моет» куда лучше бензинового. Но у моторной смазки, помимо моющей, есть множество других обязанностей. В первую очередь, как ни странно, смазка трущихся деталей, среди которых поршень и стенка цилиндра. Второй важный аргумент — охлаждение, ведь дизельные моторы «холоднее» бензиновых. На худой конец, вязкость и все-все-все.

Моторные масла необходимо подбирать по тем параметрам, которые указал инженер завода-изготовителя, отвечающий за ресурс и характеристики двигателя. Иначе есть шанс получить чистый, но, например, заклинивший движок. И эксперты с этим согласны:

— Я не рекомендую заливать масло, предназначенное для дизельных двигателей в бензиновые моторы. Оно действительно обладает лучшими моющими свойствами и владельцы, желая «промыть» бензиновый движок или «раскоксовать» залегшие кольца, используют дизельное масло.

Моментальный эффект возможен, но лучше использовать лубрикант, рекомендованный производителем, поскольку кроме моющих свойств у смазок есть еще ряд важных функций, — считает директор по послепродажному обслуживанию компании «АВТОДОМ Алтуфьево» Роман Тимашов.