На переборку: назван реальный ресурс бензинового двигателя легковушки в России

Главный эксперт по любому автомобилю — тот, кто на нем ездит, его собственник и по совместительству водитель. Ему и мыть, и обслуживать, и ремонтировать. Так что ответы на многие эксплуатационные вопросы можно отыскать на страницах интернет-сообществ: наш человек покопаться в машине не только любит, но и умеет. Вот и на вопрос о реальном сроке службы ДВС — классического, простого, атмосферного — пользователи одной из площадок дали весьма точный ответ. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Двигатель — самый дорогой узел в автомобиле и вторая по стоимости деталь после кузова. Логично, что его ремонт хотелось бы провести как можно позже, а лучше этой темы вообще не касаться, передав «обязанность» по наследству следующему собственнику.

Однако средний возраст российского автопарка растет, перешагнув отметку в 15 лет, машины не обновляются по понятным причинам, поэтому многим из отечественных автомобилистов так или иначе придется однажды столкнуться с весьма неприятной, трудозатратной и очень дорогой задачей: с переборкой мотора. Как бы узнать о необходимости заранее, чтобы успеть отложить?

В общем и целом, классические атмосферные двигатели внутреннего сгорания очень надежны и неприхотливы, их ресурс насчитывает сотни тысяч километров, а при должном обслуживании и отсутствии повышенных нагрузок переваливает и за полмиллиона пройденных верст. Но где это у нас видано, чтобы не было повышенных нагрузок?

Фото globallookpress.com

А городской трафик с бесконечными пробками? А зимний прогрев? Нет, моторы в России живут в условиях повышенного износа, а «неизвестное, но качественное масло», «лучше, но другой» фильтр и стремление несколько продлить межсервисный интервал лишь довершают дело. До 500 000 км ни один из «современников» без помощи из вне не доедет. Но когда ее, эту самую помощь, придется оказывать?

Как правило, автовладельцы задумываются о переборке, когда силовой агрегат начинает злоупотреблять маслом. Сухой щуп при замене — это еще даже не начало, а вот лампочка в середине межсервисного интервала — уже повод откладывать денежку. Вывести единую точную цифру, которую мотор пройдет, невозможно, слишком много уникальных вводных: ареал обитания машины, манера езды владельца, качество и количество сервиса, качество и количество расходных материалов.

Есть двигатели с чуть большим ресурсом, есть — с чуть меньшим. Но общий разброс цифр примерно следующий: один и тот же мотор в известной своими дорожными заторами Москве проходит без хирургии около 250 000-270 000 километров, тогда как в маленьком городе цифры уйдут далеко за 350 000 км и более.

Если машина основное время ездит по трассе, то первым симптомы владельцы начинают замечать после 400 000 км, а к мастеру приезжают на 450-500 тысячах. Сократить этот пробег может только сам водитель, если привык «вынимать душу» из машины на каждом светофоре, а вот на масле и расходниках предпочитает экономить. Чудес не бывает: любишь кататься — люби и катайся.