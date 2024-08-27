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Эксперт объяснил, почему опасно ездить на автомобиле без колпачков на ниппелях

Как крошечная деталь может привести к ДТП

Казалось бы, потерялся колпачок с ниппеля, да и ничего страшного — некрасиво, но «на скорость не влияет». На скорость действительно не влияет, а вот на безопасность, говорят эксперты, еще как! Поэтому имеет смысл приобрести новый колпачок взамен утраченного как можно скорее.

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Автор
Артем Князев

Изображение Эксперт объяснил, почему опасно ездить на автомобиле без колпачков на ниппелях

В беседе с «Российской газетой» директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов назвал сразу несколько причин, объясняющих, почему опасно ездить на машине без колпачков. И самая очевидная — риск попадания грязи и влаги в ниппель, что чревато коррозией металлических деталей и, как следствие, невозможностью накачать шину. А если закупорится вентиль, то, по словам эксперта, покрышка может начать терять воздух.

К утечке воздуха может привести и «прямое» повреждение незакрытого ниппеля — скажем, при ударе о посторонний предмет. А из-за снижения давления в колесах, в свою очередь, зачастую ухудшается сцепление с дорожным покрытием — следовательно, увеличивается вероятность дорожно-транспортного происшествия. Да-да, потерянный колпачок может стать первопричиной аварии!

— Поэтому рекомендую всегда использовать колпачки на ниппелях, предварительно очищать ниппели от грязи и влаги перед установкой колпачков. Важно также периодически проверять состояние колпачков, и если они повреждены — незамедлительно их заменить, — подытожил эксперт.

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