Весенняя уборка: как правильно отмыть днище автомобиля от реагентов

Многие водители слышали, что после окончания сезонов холодов и антигололедных реагентов неплохо бы отмыть днище своего драгоценного — уже не в переносном, а в самом прямом смысле — автомобиля от зимней грязи. Слышали об этом и владельцы автомоек, которые тут же предложили такую услугу по сходной цене. Но есть нюанс. Какой, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Весна идет, весне дорогу! А пока летние шины ждут своего часа, можно отмыть автомобиль от накопленной за зиму грязи. Кузов, арки, салон и даже подкапотное пространство — по силам сделать и в режиме самообслуживания. А вот с днищем, которое очистить от залежей реагента советуют все и каждый, не все так просто. Не подлезть даже владельцам внедорожников — придется заплатить специалистам. Но, как показывает практика, мастер мастеру — рознь.

На какую автомойку ни заезжай, днище предлагают помыть повсеместно: некоторые «умельцы» закладывают в эту операцию стоимостью от 1000 рублей беззаветное поливание низа машины струей воды из «Керхера». Зачастую, даже не глядя. В лучшем случае — отмоют арки, но большего ждать не стоит. С таким подходом это просто трата времени и денег, которая никакого эффекта, кроме обманчивого самоуспокоения, не принесет.

За полторы-две тысячи рублей операция по мойке днища автомобиля выглядит уже куда амбициозное и технологичнее: под машину закатывают специальную тележку, часто самодельную, на которой установлены форсунки. Далее вся площадь сначала обрабатывается моющим средством, а потом промывается. Это, конечно, намного эффективнее, чем первый вариант, но чуда ждать тоже не стоит — мастер все так же не видит, что он делает. Результат соответствующий.

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Лучший и единственно верный способ комплексной очистки низа машины от грязи и реагентов — это мойка на подъемнике, эстакаде или из «ямы». Исполнитель прекрасно видит весь «горизонт», способен пробить струей все полости и ниши, а также добраться до самых «заповедных» уголков, где, по закону судьбы, грязи собирается больше всего.

Немало зависит и от качества моющего средства: обычного шампуня для такой чистки будет недостаточно, нужна более действенная «химия». Естественно, подобная операция, требующая большего времени и оборудования, стоит значительно дороже — от 3500 рублей и почти до бесконечности. Встречаются предложения и по 10 000 целковых.

Впрочем, никто не запрещает найти приличную эстакаду в дружественном гаражном кооперативе, вооружиться водой и тряпками, прикупить должное количество пенного — речь, конечно, о шампуне — и сделать все самому. Долго, грязно, холодно, зато намного дешевле.

Но сделать это в любом случае стоит, потому что реагенты исправно и ежегодно разрушают самую дорогую часть любого автомобиля — кузов. И замедлить сей процесс можно только одним способом: мыть, герметизировать и внимательно следить.