5 признаков скорой поломки топливного насоса

Топливный насос едва ли не основной конструктивный элемент системы, обеспечивающий подачу горючки к форсункам на инжекторных моторах или к кабрюратору на — карбюраторных. Признайтесь, есть же среди наших читателей еще владельцы «карбюрных» авто?

И не нужно обладать техническими знаниями, чтобы понимать: нет исправного топливного насоса — нет бензина в двигателе, а значит, нет и поездок на автомобиле.

Выйти из строя насос может вследствие нескольких причин. Самые распространенные из них: загрязнения в топливном баке при «забитом» фильтре, неисправность проводки (плохой контакт в результате окисления на дает реле функционировать), а также перегрев механизма, вызванный низким уровнем топлива. И чтобы оперативно устранить дефект, важно знать основные признаки, указывающие на износ насоса.