5 признаков скорой поломки топливного насоса

Как известно, любую автомобильную «болезнь» проще и дешевле победить на ранних стадиях. И проблема с топливным насосом, замена которого всегда влетает автовладельцу в копеечку, не является исключением. Пять признаков, указывающих на скорый износ жизненно важного механизма — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
Топливный насос едва ли не основной конструктивный элемент системы, обеспечивающий подачу горючки к форсункам на инжекторных моторах или к кабрюратору на — карбюраторных. Признайтесь, есть же среди наших читателей еще владельцы «карбюрных» авто?
И не нужно обладать техническими знаниями, чтобы понимать: нет исправного топливного насоса — нет бензина в двигателе, а значит, нет и поездок на автомобиле.
Выйти из строя насос может вследствие нескольких причин. Самые распространенные из них: загрязнения в топливном баке при «забитом» фильтре, неисправность проводки (плохой контакт в результате окисления на дает реле функционировать), а также перегрев механизма, вызванный низким уровнем топлива. И чтобы оперативно устранить дефект, важно знать основные признаки, указывающие на износ насоса.
АЛЬТ ИЛИ СОПРАНО
Первый «тревожный» звоночек — изменение так называемой тональности звука мотора. Каждый водитель знает, как «поет» его двигатель, и выявить нетрадиционное «звучание» силового агрегата не составляет автовладельцу никакого труда. Обнаружив этот признак, поспешите записаться на диагностику топливного насоса, пока не стало слишком поздно.
А В ОТВЕТ ТИШИНА
Проблемы с запуском двигателя, как известно, могут быть обусловлены множеством причин: и низким зарядом аккумулятора, и неисправностью стартера, и «глюком» охранного комплекса, и дефектом топливного насоса. Если все прочие системы работают без нареканий, а мотор заводится через раз, имеет смысл проверить механизм, отвечающий за подачу горючки.
НЕ ТАК БЫСТРО
Быть может, двигатель вашего авто мгновенно запускается и не меняет своей привычной тональности, но ощутимо теряет мощность на подъеме в крутую горку или в момент резкого ускорения. Это также может указывать на снижение производительности топливного насоса — скорее на СТО!
Рывки автомобиля, появляющиеся на сравнительно высоких скоростях, также могут сигнализировать о дефекте топливного насоса. Если чувствуете, что машине будто бы не хватает горючки, при том что ее в баке предостаточно, значит, пришло время съездить на сервис.
МОЯ ОСТАНОВОЧКА
На неисправность электрического топливого насоса нередко указывает и странное поведение машины, когда она заводится, проезжает пару километров и снова глохнет. В подобной ситуации чаще всего причиной является дефект контактов щеток электропривода или коллектора электромоторчика.
… Чтобы продлить жизнь топливному насосу, важно не только проводить профилактические диагностики системы, менять фильтр и «прислушиваться» к работе двигателя, но и внимательно подходить к вопросу выбора горючки. Заправляйтесь только на проверенных АЗС и постарайтесь не допускать появления на приборной панели индикатора о низком уровне топлива. Езда на «пустом баке» существенно сокращает ресурс насоса.