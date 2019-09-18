Как продать машину максимально выгодно и без «перекупов»

Проверка документов

Для начала проверьте, все ли документы в порядке. Возможные ошибки в регистрационных документах или дубликат ПТС могут вызвать подозрение у покупателя, и он начнет торговаться, сбивая цену.

Если машине уже много лет, и вы обслуживали ее не у официальных дилеров, а сами, или в проверенном сервисе — подготовьте все чеки и заказ-наряды. Так вы покажете покупателю, что у машины есть история и что все замены расходников проводились вовремя. Такой подход, как правило, избавляет от лишних вопросов, а, следовательно, и торга.

Кузов

Вымойте машину. Помните, грязный автомобиль — это признак того, что продавец хочет скрыть царапины и прочие дефекты на лакокрасочном покрытии. Отполируйте фары, если они помутнели. Это можно сделать простой зубной пастой, не прибегая к покупке дорогих средств. Покупатель потребует скидки, если одна из ламп в фаре или фонаре перегорела. Не давайте ему такого шанса.

Следы ржавчины — это тоже всегда повод для торга, поэтому заранее избавьтесь от них. Да, это требует времени и денег, но в результате на машину в хорошем состоянии и цену можно поставить повыше. Это окупит затраты.

Салон

Он тоже должен быть чистым. Если на креслах следы кофе, на пластиковых элементах отделки видны потеки, в воздухе витает запах табака, это может сильно сбить цену вашего автомобиля, ведь химчистка салона стоит немало. Я уже не говорю про перетяжку кресел.