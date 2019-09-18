Как продать машину максимально выгодно и без «перекупов»

Разного рода посредники берут за свои услуги по продаже машин немало. И зачастую в плюсе от сделки оказываются именно такие дельцы, а не владелец автомобиля, который захотел продать своего «железного коня». Портал «АвтоВзгляд» расскажет, что должен сделать хозяин машины, дабы продать ее максимально выгодно, не прибегая к услугам «перекупов».
Виктор Васильев

Проверка документов

Для начала проверьте, все ли документы в порядке. Возможные ошибки в регистрационных документах или дубликат ПТС могут вызвать подозрение у покупателя, и он начнет торговаться, сбивая цену.

Если машине уже много лет, и вы обслуживали ее не у официальных дилеров, а сами, или в проверенном сервисе — подготовьте все чеки и заказ-наряды. Так вы покажете покупателю, что у машины есть история и что все замены расходников проводились вовремя. Такой подход, как правило, избавляет от лишних вопросов, а, следовательно, и торга.

Кузов

Вымойте машину. Помните, грязный автомобиль — это признак того, что продавец хочет скрыть царапины и прочие дефекты на лакокрасочном покрытии. Отполируйте фары, если они помутнели. Это можно сделать простой зубной пастой, не прибегая к покупке дорогих средств. Покупатель потребует скидки, если одна из ламп в фаре или фонаре перегорела. Не давайте ему такого шанса.

Следы ржавчины — это тоже всегда повод для торга, поэтому заранее избавьтесь от них. Да, это требует времени и денег, но в результате на машину в хорошем состоянии и цену можно поставить повыше. Это окупит затраты.

Салон

Он тоже должен быть чистым. Если на креслах следы кофе, на пластиковых элементах отделки видны потеки, в воздухе витает запах табака, это может сильно сбить цену вашего автомобиля, ведь химчистка салона стоит немало. Я уже не говорю про перетяжку кресел.

  • Грязная обивка сидений - серьезный повод для торга при покупке автомобиля
  • Увидев изношенные тормозные колодки, покупатели часто стараются сбить цену

Под капотом

Подкапотное пространство тоже хорошо бы почистить. Сверкающий чистотой мотор, как правило, оказывает гипнотическое воздействие на покупателя. Это скажет ему, что за машиной точно следили, и она в хорошем состоянии. А еще такой чисткой убирают потеки масла и других жидкостей.

Правда, имейте ввиду, что если корпус воздушного фильтра в вашей машине крепится не на болтах, а на клипсах, лучше поменять фильтр. Дело в том, что проверить его состояние в этом случае — две минуты. Забитый грязью фильтр вместе с чистым на вид мотором вызовет у покупателя сомнение в том, что за автомобилем ухаживали.

Уже много сказано, что перед продажей нужно проверить техническое состояние машины. Чтобы, когда вы отправитесь с покупателем в пробную поездку, не было слышно посторонних шумов, стуков и скрипов. Ведь все это — повод усомниться, что ваша машина исправна и начать сбивать цену.

Под днищем

Как ни парадоксально, серьезно сбить цену при покупке помогают стертые тормозные колодки. Поэтому, не давайте покупателю повод для придирок, тем более, что заменить колодки несложно и недорого.

Итог

Продажа машины самостоятельно, конечно же, требует определенных усилий и трудозатрат. Но при удачной сделке, «перекупам» и разного рода посредникам вы не отдадите ни копейки, а вот заработаете достаточно.

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18 сентября 2019
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