Как разводят водителей, оформляющих автокредит

Ни для кого не секрет, что с помощью автокредитов на «привлекательных» условиях, но с массой подводных камней, банкиры сколачивают целые состояния. По возможности лучше, конечно, держаться от финансовых программ подальше, но что делать, если денег нет, а обновить подуставшую машину очень хочется? На чем заострить внимание, оформляя ссуду на покупку авто, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

С каждым годом все больше автомобилей — новый и подержанных — покупается при поддержке банков. И это не удивительно, ведь средний доход населения в России, согласно статистике, не превышает 35 000 рублей — на еду не всегда хватает, какие уж тут машины. Вот и выстраиваются водители в очереди за автокредитами, рассчитывая на более-менее сносные условия и честность банкиров.

Но разве можно надеяться на моральные принципы и добропорядочность, когда разговор заходит о крупных суммах? Естественно, финансовые конторы пытаются выжать по максимуму из каждого клиента. Разница лишь в том, что крупные компании и официальные дилеры «обрабатывают» своих кормильцев аккуратно, а «серые» автосалоны и мелкие «кассы» — грубо и прямолинейно.

Грязных приемчиков, которыми умело пользуются сотрудники банков и автоцентров, бесчисленное множество. Портал «АвтоВзгляд» выделил пять самых любимых коммерсами схем, разоряющих нашего брата.

Фото: www.bankrate.com

НА СЛОВАХ ТЫ ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Нащупав интерес потенциального покупателя к автокредиту, сотрудник дилерского центра начинает презантацию финансовых продуктов, заслуживающую премии «Каннских львов». Обещает сказочные условия: в частности, минимальный срок кредитования и мизерные, практически неощутимые, проценты. Вдохновленный клиент, не глядя, подписывает договор. И уже потом выясняет, что ссуду ему дали не на год, а на пять, и не под 7%, а под 37%.

НЕТ ПУТИ НАЗАД

Допустим, водитель начинает громко возмущаться и требовать расторжения кабальной сделки. Но вот беда: в соглашении, на каждой странице которого стоит его подпись, есть еле заметный пункт, где сказано, что при ликвидировании договора, покупатель обязан выплатить неустойку, равную стоимости трех автомобилей. Что поделать, нужно было читать бумаги.

Фото: ragaszkodjhozza.hu

НЕТ ДЕНЕГ — ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В ожидании выдачи авто, расстроенный покупатель забивается в уголок клиентской зоны и таки решает изучить договор. Помимо прочих интересностей, находит первоначальный взнос, равный энной сумме… Так, подождите-ка! Какой еще первоначальный взнос, если продавец сказал, что его не будет? Чувство злости и обиды сменяется тревогой. Пути назад нет: либо срочно искать рублики, либо расторгать сделку и выплачивать неустойку. Так или иначе, контора в плюсе, а где водитель — сами понимаете.

ТЫСЯЧА И ОДНА УСЛУГА

Отдав первоначальный взнос, с которым любезно подсобил товарищ, наш герой узнает о новых требованиях, прежде не оглашенных. Чтобы забрать машину, ему нужно приобрести полис суперстрахования от потери работы, поломки пальца на ноге и смерти домашнего хомячка, а также оплатить дополнительные услуги консультантов, открытие счета в банке и краску в принтере. То есть, внести еще один первоначальный взнос за «просто так».

Фото: www.spryideas.com

ВПЕРЕД ПАРОВОЗА

Намучившись с оформлением сделки и отказавшись от отпусков на ближашие несколько лет, автомобилист выезжает из автосалона на новенькой машине. Он решает обхитрить наглых мошенников и погасить кредит досрочно, тем самым существенно снижая переплату. Но и тут грабители подстелили соломинку: обратившийся в банк автовладелец вдруг узнает, что условия его соглашения не допускают подобные расклады. И об этом — как вы, наверное, уже догадались — тоже сказано мелким шрифтом под семью звездочками в договоре.

…Мораль сей басни такова: внимательно и неоднократно читайте бумаги, которые вам подсовывают на подпись — большинство разводов «завязаны» именно на них. Пока договор не заключен, вы имеете полное право развернуться и уйти, доказать же факт мошенничества по завершении сделки практически невозможно. А вообще, не обращайтесь в «серые» автосалоны и не ведитесь на «вкусные» общания неизвестных контор. Вы ведь помните, где лежит тот самый бесплатный сыр?

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14 февраля 2019
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