Как разводят водителей, оформляющих автокредит

Ни для кого не секрет, что с помощью автокредитов на «привлекательных» условиях, но с массой подводных камней, банкиры сколачивают целые состояния. По возможности лучше, конечно, держаться от финансовых программ подальше, но что делать, если денег нет, а обновить подуставшую машину очень хочется? На чем заострить внимание, оформляя ссуду на покупку авто, подскажет портал «АвтоВзгляд».
С каждым годом все больше автомобилей — новый и подержанных — покупается при поддержке банков. И это не удивительно, ведь средний доход населения в России, согласно статистике, не превышает 35 000 рублей — на еду не всегда хватает, какие уж тут машины. Вот и выстраиваются водители в очереди за автокредитами, рассчитывая на более-менее сносные условия и честность банкиров.
Но разве можно надеяться на моральные принципы и добропорядочность, когда разговор заходит о крупных суммах? Естественно, финансовые конторы пытаются выжать по максимуму из каждого клиента. Разница лишь в том, что крупные компании и официальные дилеры «обрабатывают» своих кормильцев аккуратно, а «серые» автосалоны и мелкие «кассы» — грубо и прямолинейно.
Грязных приемчиков, которыми умело пользуются сотрудники банков и автоцентров, бесчисленное множество. Портал «АвтоВзгляд» выделил пять самых любимых коммерсами схем, разоряющих нашего брата.
НА СЛОВАХ ТЫ ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Нащупав интерес потенциального покупателя к автокредиту, сотрудник дилерского центра начинает презантацию финансовых продуктов, заслуживающую премии «Каннских львов». Обещает сказочные условия: в частности, минимальный срок кредитования и мизерные, практически неощутимые, проценты. Вдохновленный клиент, не глядя, подписывает договор. И уже потом выясняет, что ссуду ему дали не на год, а на пять, и не под 7%, а под 37%.
НЕТ ПУТИ НАЗАД
Допустим, водитель начинает громко возмущаться и требовать расторжения кабальной сделки. Но вот беда: в соглашении, на каждой странице которого стоит его подпись, есть еле заметный пункт, где сказано, что при ликвидировании договора, покупатель обязан выплатить неустойку, равную стоимости трех автомобилей. Что поделать, нужно было читать бумаги.
В ожидании выдачи авто, расстроенный покупатель забивается в уголок клиентской зоны и таки решает изучить договор. Помимо прочих интересностей, находит первоначальный взнос, равный энной сумме… Так, подождите-ка! Какой еще первоначальный взнос, если продавец сказал, что его не будет? Чувство злости и обиды сменяется тревогой. Пути назад нет: либо срочно искать рублики, либо расторгать сделку и выплачивать неустойку. Так или иначе, контора в плюсе, а где водитель — сами понимаете.
ТЫСЯЧА И ОДНА УСЛУГА
Отдав первоначальный взнос, с которым любезно подсобил товарищ, наш герой узнает о новых требованиях, прежде не оглашенных. Чтобы забрать машину, ему нужно приобрести полис суперстрахования от потери работы, поломки пальца на ноге и смерти домашнего хомячка, а также оплатить дополнительные услуги консультантов, открытие счета в банке и краску в принтере. То есть, внести еще один первоначальный взнос за «просто так».
ВПЕРЕД ПАРОВОЗА
Намучившись с оформлением сделки и отказавшись от отпусков на ближашие несколько лет, автомобилист выезжает из автосалона на новенькой машине. Он решает обхитрить наглых мошенников и погасить кредит досрочно, тем самым существенно снижая переплату. Но и тут грабители подстелили соломинку: обратившийся в банк автовладелец вдруг узнает, что условия его соглашения не допускают подобные расклады. И об этом — как вы, наверное, уже догадались — тоже сказано мелким шрифтом под семью звездочками в договоре.
…Мораль сей басни такова: внимательно и неоднократно читайте бумаги, которые вам подсовывают на подпись — большинство разводов «завязаны» именно на них. Пока договор не заключен, вы имеете полное право развернуться и уйти, доказать же факт мошенничества по завершении сделки практически невозможно. А вообще, не обращайтесь в «серые» автосалоны и не ведитесь на «вкусные» общания неизвестных контор. Вы ведь помните, где лежит тот самый бесплатный сыр?