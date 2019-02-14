Как разводят водителей, оформляющих автокредит

С каждым годом все больше автомобилей — новый и подержанных — покупается при поддержке банков. И это не удивительно, ведь средний доход населения в России, согласно статистике, не превышает 35 000 рублей — на еду не всегда хватает, какие уж тут машины. Вот и выстраиваются водители в очереди за автокредитами, рассчитывая на более-менее сносные условия и честность банкиров.

Но разве можно надеяться на моральные принципы и добропорядочность, когда разговор заходит о крупных суммах? Естественно, финансовые конторы пытаются выжать по максимуму из каждого клиента. Разница лишь в том, что крупные компании и официальные дилеры «обрабатывают» своих кормильцев аккуратно, а «серые» автосалоны и мелкие «кассы» — грубо и прямолинейно.

Грязных приемчиков, которыми умело пользуются сотрудники банков и автоцентров, бесчисленное множество. Портал «АвтоВзгляд» выделил пять самых любимых коммерсами схем, разоряющих нашего брата.