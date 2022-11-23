Опыт перекупа: как проверить износ подвески автомобиля за 5 минут

Многие дедовские методы отлично работают до сих пор, а потому их непременно нужно использовать при первичном осмотре приглянувшейся «бэушки». Уже потом, когда вы убедитесь в том, что экземпляр «живой», следует обязательно отправляться в сервис — за окончательным вердиктом о состоянии «железного коня». Но для начала — самостоятельная инспекция, которая, как уже было сказано, экономит время и кровно нажитые.

Итак, первое — амортизаторы. Их проверяют, силой надавив на каждый из четырех углов кузова. Если при этом он делает несколько колебаний вверх-вниз, то запчасть нуждается в замене. А вот если кузов сразу возвращается в исходное положение, значит «аморты» еще «живые». Неисправности определяют и по внешним признакам- скажем, на корпусе стойки могут быть видны следы масла или сильное запотевание.

Далее беремся за рейлинги крыши — при наличии таковых — и раскачиваем автомобиль в стороны. Появились стуки? Это расскажет об износе втулок и стоек стабилизаторов. Впрочем, так же о себе дают знать верхние опоры амортизаторов.