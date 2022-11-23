Опыт перекупа: как проверить износ подвески автомобиля за 5 минут

Многие дедовские методы отлично работают до сих пор, а потому их непременно нужно использовать при первичном осмотре приглянувшейся «бэушки». Уже потом, когда вы убедитесь в том, что экземпляр «живой», следует обязательно отправляться в сервис — за окончательным вердиктом о состоянии «железного коня». Но для начала — самостоятельная инспекция, которая, как уже было сказано, экономит время и кровно нажитые.
Итак, первое — амортизаторы. Их проверяют, силой надавив на каждый из четырех углов кузова. Если при этом он делает несколько колебаний вверх-вниз, то запчасть нуждается в замене. А вот если кузов сразу возвращается в исходное положение, значит «аморты» еще «живые». Неисправности определяют и по внешним признакам- скажем, на корпусе стойки могут быть видны следы масла или сильное запотевание.
Далее беремся за рейлинги крыши — при наличии таковых — и раскачиваем автомобиль в стороны. Появились стуки? Это расскажет об износе втулок и стоек стабилизаторов. Впрочем, так же о себе дают знать верхние опоры амортизаторов.
Оценить, насколько просели пружины или рессоры, тоже несложно. Если обычная легковушка не подвергалась тюнингу, то между кромкой арки и колесом должно помещаться 3—4 пальца. В ином случае упругие элементы, скорее всего, «устали». Кстати, заглянув в колесную арку можно увидеть и то, что один из витков пружины обломан.
Затем можно воспользоваться штатным домкратом, чтобы последовательно вывесить каждое из колес — это делают для диагностики подшипников ступиц. Подвешенный «башмак» должен свободно вращаться: никаких заеданий или постороннего гула не допускается.
После, взявшись двумя руками за шину, покачайте колесо. Если почувствовали люфт, значит проблема в ступичном подшипнике или шаровой опоре. Кстати, обе запчасти довольно дороги, да и работы влетят в копеечку. Наконец, осмотрите покрышки: если на них неравномерный износ, это может намекать на то, что замены требуют сайлентблоки.
Все эти нехитрые приемы позволяют поверхностно оценить состояние «ходовки» и принять решение о целесообразности полноценной диагностики. Если результаты собственных «тестов» вас устроили, то смело отправляйтесь в сервис для более детального изучения автомобиля.