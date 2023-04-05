Как автомобильные перекупщики надежно маскируют главный признак тяжелого ДТП

Потенциальному покупателю подержанной машины «в идеальном состоянии, без ДТП» или привлеченному им эксперту-подборщику обычно приходится изрядно полазить вокруг нее и досконально изучить салон. Это нужно для выявления характерных «подсказок», указывающих либо на скрученный пробег, либо на наличие в истории авто серьезных аварий.
Подобных «маркеров-маячков» для потенциального покупателя известно довольно много. Один из них — те или иные проблемы с подушками безопасности. Ведь когда эйрбэг «стрельнул», это означает, что удар при аварии был действительно сильный. И, соответственно, имели место более чем существенные повреждения машины.
При должной квалификации, отремонтировать «железо» после такого ДТП можно практически идеально. Но наличие «стрельнувших подушек» предательски перечеркнет результаты даже самой виртуозной работы жестянщиков. И потенциальный покупатель такого авто будет справедливо требовать снизить цену на основании того, что ему под видом "не бит, не крашен' предлагают, например, «перевертыша» или ТС, «слепленное» из двух кандидатов на свалку. Следовательно, для продавца (или перепродавца) битой машины сработавшие эйрбэги — серьезная проблема.
Заметим, что для перекупщика такая машина — настоящий клад. Он приобретает ее за недорого, уверенно сбивает цену, напирая в ходе торга как раз на тяжелую аварийную историю авто. И после не особо затратных манипуляций перепродает ее с изрядной прибылью.
Раз авто с «живыми» эйрбэгами можно продать гораздо дороже, как безаварийное, следует решить вопрос с «подушками». В крупных городах хватает мастерских, специализирующихся на решении подобных проблем.
Вернуть работоспособность можно абсолютно любому типу подушки: фронтальной, боковой, «шторке» на окне, коленной. Для наглядности рассмотрим достаточно простой пример с двумя «стрельнувшими» эйрбэгами: водительским в рулевом колесе и переднего пассажира. Можно ориентироваться на следующие расценки: замена с полной маскировкой следов срабатывания эйрбэга в рулевом колесе стоит порядка 7000 рублей, а аналогичная операция с пассажирской «подушкой» — около 8500 ₽
Некоторые конторы «накручивают» еще дополнительно примерно 1500 рублей «за монтаж-демонтаж». Обязательная операция — стереть отметки о срабатывании эйрбэгов из автомобильных «мозгов». Это еще около 3000 ₽ Итого, замена двух подушек «под ключ» обойдется примерно в 20 000.
Прилично. Зато после этого «перекуп» сможет перепродать восстановленную машину под видом не битой на несколько сотен рублей дороже, чем приобрел! Потенциальный покупатель ничего даже не заподозрит.