Какие автомобили ни в коем случае нельзя заказывать у перекупщиков

В течение года TUV собирает сведения от тысяч дилерских центров и авторемонтных мастерских о поломках всех моделей автомобилей в стране. Заметим, что речь идет не об ожидаемых (и учитываемых в регламентах обслуживания) проблемах. Экспертов интересуют «незапланированные» технические неприятности, которые выявляются как сами по себе, так и в процессе регулярных ТО. Данные суммируют, анализируют и на их основе выстраивают рейтинг надежности конкретных т/с.

В нем они ранжируются в соответствии с процентом незапланированных поломок, зафиксированных для каждой из них. Чем выше процент, тем ниже автомобиль оказывается в рейтинге. Понятно, что для отечественных автовладельцев данные TUV Report 2023 полезны не полностью. Хотя бы потому, что в российском автопарке отсутствуют целый ряд моделей, распространенных в Германии. Однако и совпадений-пересечений хватает. В этойм материале мы собрали те из них, что оказались в самом низу исследования TUV Report. То есть самые ломучие, чаще всех оказывающиеся в СТО. Мы, как и TUV, распределили их по возрасту.