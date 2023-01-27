Какие автомобили ни в коем случае нельзя заказывать у перекупщиков

В течение года TUV собирает сведения от тысяч дилерских центров и авторемонтных мастерских о поломках всех моделей автомобилей в стране. Заметим, что речь идет не об ожидаемых (и учитываемых в регламентах обслуживания) проблемах. Экспертов интересуют «незапланированные» технические неприятности, которые выявляются как сами по себе, так и в процессе регулярных ТО. Данные суммируют, анализируют и на их основе выстраивают рейтинг надежности конкретных т/с.
В нем они ранжируются в соответствии с процентом незапланированных поломок, зафиксированных для каждой из них. Чем выше процент, тем ниже автомобиль оказывается в рейтинге. Понятно, что для отечественных автовладельцев данные TUV Report 2023 полезны не полностью. Хотя бы потому, что в российском автопарке отсутствуют целый ряд моделей, распространенных в Германии. Однако и совпадений-пересечений хватает. В этойм материале мы собрали те из них, что оказались в самом низу исследования TUV Report. То есть самые ломучие, чаще всех оказывающиеся в СТО. Мы, как и TUV, распределили их по возрасту.
Начнем с машин 2—3 года от роду. Самыми ненадежными, даже в тепличных условиях немецких дорог, оказались «французы». Причем хуже всех выступил Dacia Logan (копия Renault Logan). У 11,6% машин выявили какие-то поломки. Чуть лучше результат у Dacia Dokker (Renault Dokker) — 10,8% отказов. На третьем месте антирейтинга свежих авто оказался Citroën C3 Aircross с 9,4% поломавшихся образчиков автопарка.
Среди 4—5-леток самой низкой надежностью выделился Dacia Duster (Renault Duster) — аж 18% внеплановых посещений СТО. Чуть получше ведет себя BMW 2-er Active Tourer с 16,7% отказов. Машина для России редкая, но иногда попадается. Остальные погодки этих моделей набрали заметно меньше плохих «очков», поэтому упоминать их в данном контексте не будем.
В категории 6—8 лет вновь отличились «птенцы гнезда Renault» — все те же Duster и Dokker с 24,4% отказов. К ним «присоседились» седаны BMW 5-er/6-er — 23,8% проблемных машин.
Среди самых ненадежных 8—9-летних авто вновь, с большим отрывом от прочих участников рейтинга, лидируют носители шильдика Renault. Наихудший тут Logan — 32,9% авто отметились какими-то техническими бедами. Чуть получше дела у Duster — «всего лишь» 28,4% кроссоверов этой модели требуют ремонта.
Главный вывод из TUV Report 2023 один: купил подержанный Renault любого возраста — готовься его постоянно чинить. И чем дальше, тем чаще.