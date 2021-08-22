Вырви глаз: сравнительный тест-драйв Mazda6 и Kia K5

Хотя бы просто потому, что на фоне безликих, стандартизированных до невероятной степени похожести конкурентов, Kia K5 и Mazda6 настолько ярко выбиваются из пресловутых трендов мирового автопрома, что дух, надо признать, захватывает.

Корейский красавец при всей элегантности своих форм — брутален и целеустремлен, но и японская красавица не уступает ему изысканностью наряда, демонстрируя не меньшую агрессию, по-женски замаскированную «макияжем» волнующих линий.

Любопытно при этом, что если дизайнеры «Киа» удивили мир нестандартным подходом к экстерьеру машины, образно говоря, на днях, то их коллеги из «Мазда» нашли «средство Макропулоса» для своей модели без малого десять лет назад! Но как бы там ни было, но обе команды поставили граждан, присматривающихся к бизнес-седанам, в трудное положение: отдать предпочтение одной из машин только по внешним данным — невозможно.