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В России рекордно снизился средний размер автокредита в конце осени

Подведены итоги ноября

Для приобретения машины среднестатистический россиянин в ноябре этого года брал кредит в размере 1,33 млн рублей. Эксперты признали эту сумму минимальной за уходящий от нас 2024-й — зафиксирован рекорд. Если сравнивать с октябрем, размер среднего автозайма снизился на 4,4% — до 1,39 млн рублей. А если мы говорим о конце прошлой осени, то просадка составила 11%.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России рекордно снизился средний размер автокредита в конце осени

Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно его данным, наиболее активно средний размер кредита сжимался в Москве, упав в итоге на 8%. Вторую строчку по такому параметру заняла Белгородская область — минус 7,7%, третью — Ульяновская со своими 7,5%.

В то же время Первопрестольная занимает верхнюю строчку среди прочих регионов России по абсолютному размеру автокредита. В цифрах это 1,79 млн рублей. Согласно подсчетам аналитиков, кредиты на авто больше среднего размера брали жители Московской области и Петербурга — 1,64 и 1,59 млн соответственно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснял, что получит отечественный авторынок вместо запредельно дорогих кредитов. Российский лидер Владимир Путин притормозил рост ставки рефинансирования.

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