В России рекордно снизился средний размер автокредита в конце осени

Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно его данным, наиболее активно средний размер кредита сжимался в Москве, упав в итоге на 8%. Вторую строчку по такому параметру заняла Белгородская область — минус 7,7%, третью — Ульяновская со своими 7,5%.
В то же время Первопрестольная занимает верхнюю строчку среди прочих регионов России по абсолютному размеру автокредита. В цифрах это 1,79 млн рублей. Согласно подсчетам аналитиков, кредиты на авто больше среднего размера брали жители Московской области и Петербурга — 1,64 и 1,59 млн соответственно.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснял, что получит отечественный авторынок вместо запредельно дорогих кредитов. Российский лидер Владимир Путин притормозил рост ставки рефинансирования.