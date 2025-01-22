Только для избранных: кому будут доступны автокредиты через полгода

Автокредитование в России становится все менее доступным, что крайне негативно влияет на авторынок. Портал «АвтоВзгляд» пришел к выводу, что в 2025 году займы на приобретение новых машин рискуют стать привилегией одной конкретной категории заемщиков.

В обществе не стихает дискуссия вокруг возможных размеров учетной ставки Центробанка в 2025 году. Отдельные аналитики прогнозируют ее скорое снижение. Однако регулятор, по всей видимости, не поменял своих планов и по-прежнему придерживается линии, которую он озвучил осенью прошлого года: «Ключевая ставка в среднем в 2025 году составит 22,0-25,0% годовых». Сейчас, как мы помним, она находится на уровне 21%.

Как будет меняться учетная ставка — вопрос не праздный, она опосредованно определяет стоимость потребительского кредитования, включая автозаймы. Уже сейчас приобретение новой или слегка подержанной легковушки (да и любой другой машины) стало серьезной проблемой, связанной в первую очередь со слишком высокой стоимостью банковской ссуды. Так сколько будут стоить автокредиты в обозримом будущем?

— Начать следует с того, что объем кредитования в России постепенно сокращается, считает ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов. — А такое развитие ситуации создает ощутимые риски для банков. Не надо забывать, что финансовые организации собрали большой объем вкладов, и если при этом привлекательность кредитование продолжит снижаться из-за запредельно высоких процентов, то банки рискуют просто потерять средства, необходимые для обслуживания этих вкладов, — рассуждает эксперт.

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Поэтому экономист сомневается, что динамика ставок по кредитам в российских банках будет опережать темпы повышении учетной ставки ЦБ. Скорее, наоборот: замедлить это удорожание — в интересах банковских структур. Однако насколько все же увеличится реальная стоимость займов, спрогнозировать сейчас невозможно, считает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Заметим: кредитование в 2024-ом действительно стало ограничиваться. Так, ЦБ в прошлом году стал жестче подходить к использованию так называемых макропруденциальных лимитов — инструмента сдерживания активности потребителей. И этот шаг сильно сузил круг потенциальных заемщиков.

Сейчас ситуация такова, что актуальные выплаты по автокредиту в России могут достигать 25%, 30%, а то и 35% годовых. Понятно, что приобретать машину на таких условиях в масштабах страны могут себе позволить далеко не многие добросовестные граждане. При этом в Сети можно найти прогнозы, согласно которым стоимость займов может достичь и 50% годовых.

На первый взгляд, такое развитие событий действительно кажется нереальным. В самом деле: какой здравомыслящий финансист решится увеличить стоимость выдаваемых кредитов, и без того запредельно дорогих, рискуя лишиться возможности обслуживать открытые в его организации вклады?

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Но не стоит обольщаться: в сферах деятельности, приносящих сверхприбыли, логика легкой сиюминутной наживы порой побеждает долговременный расчет. И даже риск потери лицензии, как показывает практика (с 2013 года число банков в России сократилось почти втрое), способен охладить пыл далеко не всех бизнесменов. Впрочем, если стоимость автокредитов с новыми повышениями учетной ставки вообще не изменится, ясно, что ожидать ее снижения тоже не следует.

А ведь и такие условия уже лишают возможности подавляющей части потребителей и представителей малого бизнеса купить новую машину. Проблема в том, что всплески спроса на ТС в прошлом году, которым, вроде как, не мешали дорогие кредиты, был во многом вызван стремлением покупателей во что бы то ни стало обзавестись автомобилем до резкого повышения утильсбора. Но сейчас, после его индексации (по некоторым позициям — двукратной), интерес уже явно не тот.

Портал «АвтоВзгляд» уже замечал, что новые машины в России постепенно превращаются из средств передвижения в роскошь, доступную все меньшему количеству «избранных». И дальнейшее ухудшение этой и без того негативной тенденции во многом будет зависеть от стремления банков любой ценой получать сверхприбыли «здесь и сейчас».

Кто из россиян, не имеющих льгот, без тяжких последствий для своего кармана сможет позволить себе новое авто по цене от 2 млн рублей при кредитной ставке 40%? Вопрос риторический: тот, кто сегодня зарабатывает в банковской сфере.