5 опасностей, подстерегающих водителя во время зимне-весеннего межсезонья

И хотя календарная весна уже топчется на пороге, во многих регионах нашей необъятной тепла придется подождать еще несколько недель. Если вы не относитесь к числу тех, кто предпочитает на зиму перевоплощаться в пешехода, «консервируя» автомобиль в гараже до лучших времен, то вам будет не лишним освежить в памяти правила вождения ранней весной.

СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ

Зимне-весеннему межсезонью характерны «капризные» температуры, гуляющие около нулевой отметки. То есть, сегодня дороги мокрые, завтра — обледенелые, послезавтра — заснеженные, а через три дня — снова мокрые. В таких условиях особо важно держать дистанцию и выполнять все маневры максимально аккуратно — без резких ускорений и торможений. И не торопитесь менять зимнюю резину на летнюю — успеется.