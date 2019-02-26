5 опасностей, подстерегающих водителя во время зимне-весеннего межсезонья

Еще совсем немного, и тепло сменит холод, свежевыжатые соки — горячее какао, прогулки на природе — посиделки в уютных кафешках, а летняя резина — зимние шины. Но пока этого не случилось, нужно быть на дороге предельно внимательным, ведь межсезонье таит в себе множество опасностей. Каких именно, напомнит портал «АвтоВзгляд».
И хотя календарная весна уже топчется на пороге, во многих регионах нашей необъятной тепла придется подождать еще несколько недель. Если вы не относитесь к числу тех, кто предпочитает на зиму перевоплощаться в пешехода, «консервируя» автомобиль в гараже до лучших времен, то вам будет не лишним освежить в памяти правила вождения ранней весной.
СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ
Зимне-весеннему межсезонью характерны «капризные» температуры, гуляющие около нулевой отметки. То есть, сегодня дороги мокрые, завтра — обледенелые, послезавтра — заснеженные, а через три дня — снова мокрые. В таких условиях особо важно держать дистанцию и выполнять все маневры максимально аккуратно — без резких ускорений и торможений. И не торопитесь менять зимнюю резину на летнюю — успеется.
СКРЫТЫЙ ДЕФЕКТ
Российский асфальт, срок службы которого не превышает и сезона, устает за зиму не меньше теплолюбивых граждан. Когда снег окончательно сойдет, все повреждения вылезут наружу. А пока будьте готовы к тому, что глубокая выбоина может прятаться в каждой луже. И опять же — держите дистанцию на случай, если впереди вас окажется водитель, не слыхавший ранее о скрытых дорожных подставах.
НОВАЯ ВОЛНА
Как только станет чуть теплее, на дорогу выползут всеми любимые «подснежники», но это еще полбеды. Вместе с ними выкатится отряд новичков, получивших заветные «права» зимой. Свежеиспеченые водители, убежденные в том, что осваивать «рулежку» без присмотра инструктора лучше всего именно весной, будут создавать помехи, кое-где подтупливать и провоцировать аварии. Наберитесь терпения и держите, держите дистанцию.
В марте на трассы выползут и первые мотоциклисты, о которых мы напрочь забыли за последние несколько месяцев. Причем самые «отважные» и «двинутые» на двухколесной технике удивят вас своим присутствием гораздо раньше, чем вы можете себе представить. Следовательно, не лишним будет уже сейчас потихоньку вспоминать, что значит смотреть по зеркалам и пользоваться поворотниками.
ПОДАРОК СВЫШЕ
Город немного освободился от огромных сугробов, и водители выдохнули: мол, наконец-то проблем с парковкой станет меньше. Как бы не так! Помните, что при около нулевых температурах на крышах домов активно образуются сосульки и наледь, за которыми коммунальщики не поспевают физически. Прежде, чем оставить свою машину на стоянке, убедитесь, что она находится в безопасной зоне. А не то придется начать весну с малоприятных и недешевых работ в кузовном сервисе.