Ducati представила в России три новых мотоцикла

В Санкт-Петербурге открылась первая в нашей стране выставка дизайна мотоциклов. Экспозиция «Стиль Ducati» представлена в музее Эрарта, где наряду с уникальными мотопроектами легендарная итальянская марка презентовала три совершенно новых байка.
Лика Затворная

Итальянцы поделились с гостями выставки эксклюзивными фотоархивами, продемонстрировали дизайнерские решения прошлого и будущего, а также выкатили три новинки — Diavel 1260 S, Panigale V4 R и Multistrada 1260 Enduro.

– Компания Ducati Motor, зародившаяся в Болонье в далеком 1926 году, создает не просто мотоциклы, а настоящие произведенияискусства. Поэтому, когда такой прекрасный музей современного искусства приглашает организовать выставку в своихстенах — это лучшее признание нашей правоты, —рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор Ducati DesignCenter Андреа Феррарези.

Напомним, что отныне продукцию Ducati в России продает компания Volkswagen Group Rus, которая также взяла на себя обязательства по обслуживанию и доставке запчастей и аксессуаров.

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18 февраля 2019
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