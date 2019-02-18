Ducati представила в России три новых мотоцикла

Итальянцы поделились с гостями выставки эксклюзивными фотоархивами, продемонстрировали дизайнерские решения прошлого и будущего, а также выкатили три новинки — Diavel 1260 S, Panigale V4 R и Multistrada 1260 Enduro.

– Компания Ducati Motor, зародившаяся в Болонье в далеком 1926 году, создает не просто мотоциклы, а настоящие произведенияискусства. Поэтому, когда такой прекрасный музей современного искусства приглашает организовать выставку в своихстенах — это лучшее признание нашей правоты, —рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор Ducati DesignCenter Андреа Феррарези.

Напомним, что отныне продукцию Ducati в России продает компания Volkswagen Group Rus, которая также взяла на себя обязательства по обслуживанию и доставке запчастей и аксессуаров.