Как при использовании дальнего света фар можно навсегда лишиться ближнего

Когда вечереет, то при нормальной работе системы освещения автомобиля, водители включают подрулевым рычажком ближний свет фар. А при необходимости им же переключаются на дальний. Если на встречке замаячили фары, то процесс переключения с дальнего на ближний происходит в обратном порядке. Однако бывает так, что при переключении с дальнего на ближний, последний отказывается включаться. И это может стать серьезной проблемой в темное время суток. А потому, если заметили неисправность, то стоит немедленно заняться ее устранением. Но с чего же начать, и есть ли зависимость между дальним и ближним светом?

Допустим, что ближний свет отказывается работать лишь в одной фаре. Как правило, это проблема в лампе — она могла попросту перегореть. Заменив ее на новую, водитель легко устранит проблему. Разумеется, при замене, раз уж залезли, стоит осмотреть контактную группу на предмет окисления — это также может стать причиной того, что лампа погасла. Если на контактах видны следы окисления, то их нужно почистить и смазать специальным составом.

Причиной, по которой может погаснуть одна лампа ближнего света, может стать блок предохранителей или же сам предохранитель. Если лампа загорается, когда шевелишь сам блок, то где-то отходит контакт — нужно устранять. Если перегорел предохранитель, то меняем предохранитель.