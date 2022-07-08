Как при использовании дальнего света фар можно навсегда лишиться ближнего

Фото из открытых источников
Автомобиль — это сложное техническое средство с обилием различных систем, датчиков, узлов и агрегатов. При этом некорректная работа одних может негативно сказываться на функционировании других. Но что происходит с фарами ближнего света, который не включается, в то время когда дальний работает исправно? Портал «АвтоВзгляд» выявил причины такой неурядицы.
Ефим Розкин

Когда вечереет, то при нормальной работе системы освещения автомобиля, водители включают подрулевым рычажком ближний свет фар. А при необходимости им же переключаются на дальний. Если на встречке замаячили фары, то процесс переключения с дальнего на ближний происходит в обратном порядке. Однако бывает так, что при переключении с дальнего на ближний, последний отказывается включаться. И это может стать серьезной проблемой в темное время суток. А потому, если заметили неисправность, то стоит немедленно заняться ее устранением. Но с чего же начать, и есть ли зависимость между дальним и ближним светом?

Допустим, что ближний свет отказывается работать лишь в одной фаре. Как правило, это проблема в лампе — она могла попросту перегореть. Заменив ее на новую, водитель легко устранит проблему. Разумеется, при замене, раз уж залезли, стоит осмотреть контактную группу на предмет окисления — это также может стать причиной того, что лампа погасла. Если на контактах видны следы окисления, то их нужно почистить и смазать специальным составом.

Причиной, по которой может погаснуть одна лампа ближнего света, может стать блок предохранителей или же сам предохранитель. Если лампа загорается, когда шевелишь сам блок, то где-то отходит контакт — нужно устранять. Если перегорел предохранитель, то меняем предохранитель.

Фото из открытых источников

​Но что делать, если на обеих фарах не включаются лампы ближнего света?

Одной из причин может стать сам подрулевой переключатель. Вполне возможно, что где-то перетерлись провода или же проблемы в контакте, которые могут подплавиться. Если такое произошло, то, скорее всего, потребуется замена подрулевого переключателя.

Многие автомобилисты частенько используют ближний свет фар в качестве ДХО. Лампочки в них тратят свой ресурс в разы быстрее. Поэтому вполне могут перегореть одна за другой.

В дачный сезон многие автовладельцы довольно часто съезжают на проселок — кто к месту отдыха, кто на дачу, кто просто срезать путь. В итоге нити накаливания в лампах испытывают от тряски серьезную нагрузку и также могут одновременно выходить из строя.

Как видим, причин, по которым при работающем дальнем может не работать ближний, достаточно много. Однако прямой зависимости от работы ближнего света фар от дальнего и наоборот — нет. А значит не стоит искать черную кошку в черной комнате, особенно когда ее там нет.

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8 июля 2022
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