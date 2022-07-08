Как при использовании дальнего света фар можно навсегда лишиться ближнего

Когда вечереет, то при нормальной работе системы освещения автомобиля, водители включают подрулевым рычажком ближний свет фар. А при необходимости им же переключаются на дальний. Если на встречке замаячили фары, то процесс переключения с дальнего на ближний происходит в обратном порядке. Однако бывает так, что при переключении с дальнего на ближний, последний отказывается включаться. И это может стать серьезной проблемой в темное время суток. А потому, если заметили неисправность, то стоит немедленно заняться ее устранением. Но с чего же начать, и есть ли зависимость между дальним и ближним светом?
Допустим, что ближний свет отказывается работать лишь в одной фаре. Как правило, это проблема в лампе — она могла попросту перегореть. Заменив ее на новую, водитель легко устранит проблему. Разумеется, при замене, раз уж залезли, стоит осмотреть контактную группу на предмет окисления — это также может стать причиной того, что лампа погасла. Если на контактах видны следы окисления, то их нужно почистить и смазать специальным составом.
Причиной, по которой может погаснуть одна лампа ближнего света, может стать блок предохранителей или же сам предохранитель. Если лампа загорается, когда шевелишь сам блок, то где-то отходит контакт — нужно устранять. Если перегорел предохранитель, то меняем предохранитель.
Но что делать, если на обеих фарах не включаются лампы ближнего света?
Одной из причин может стать сам подрулевой переключатель. Вполне возможно, что где-то перетерлись провода или же проблемы в контакте, которые могут подплавиться. Если такое произошло, то, скорее всего, потребуется замена подрулевого переключателя.
Многие автомобилисты частенько используют ближний свет фар в качестве ДХО. Лампочки в них тратят свой ресурс в разы быстрее. Поэтому вполне могут перегореть одна за другой.
В дачный сезон многие автовладельцы довольно часто съезжают на проселок — кто к месту отдыха, кто на дачу, кто просто срезать путь. В итоге нити накаливания в лампах испытывают от тряски серьезную нагрузку и также могут одновременно выходить из строя.
Как видим, причин, по которым при работающем дальнем может не работать ближний, достаточно много. Однако прямой зависимости от работы ближнего света фар от дальнего и наоборот — нет. А значит не стоит искать черную кошку в черной комнате, особенно когда ее там нет.