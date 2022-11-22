Как ГИБДД продолжает «разводить» водителей за выдуманный непропуск пешехода на «зебре»

«Пешеходов надо любить», — призывали общественность почти век назад Илья Ильф и Евгений Петров в бессмертном «Золотом теленке». «Но не до такой же степени!», — хочется воскликнуть, ознакомившись с манерой нести службу как минимум одного из работников столичной ГИБДД. Эта странная (назовем ее так) история осталась бы неизвестна широкой общественности, не окажись запись с автомобильного видеорегистратора ее героя в распоряжении портала «АвтоВзгляд». Зафиксированный на microSD-карточке инцидент случился 18 ноября текущего года по адресу Серпуховский вал, дом 21, строение 1.
Видео, сделанное в темное время суток, зафиксировало, как машина въезжает с улицы Орджоникидзе на Серпуховской вал. В этом месте устроен нерегулируемый пешеходный переход. Слева по ходу автомобиля, на занесенном снегом островке безопасности между сходящимися трамвайными путями, пара пешеходов. Четко видно, что когда автомобиль, из которого ведется съемка, равняется с ними, люди еще не вступили на «зебру», еле видимую под слякотью, покрывающей асфальт. Расстояние от граждан до авто — метров 10, не менее. Все в порядке, никто никому не мешает, все двигаются по своим делам. Но как только ТС автора ролика оказывается за переходом, его немедленно тормозит «пасущийся» там инспектор ГИБДД.
Оказывается, по мнению служивого, автомобилист нарушил ПДД — не выполнил требование уступить дорогу пешеходам, двигающимся по нерегулируемому переходу. В итоге на водителя оформляется постановление по ст. 12.18 КоАП «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения». Она подразумевает штраф в размере до 2500 ₽ Вполне справедливое наказание для того, кто мешает «пешикам» переходить дорогу и создает для них опасность. Но в описываемом случае никаких помех ходокам организовано не было. Согласно ПДД, предоставить преимущество, то есть «уступить дорогу», в данном случае означает, что водитель «…не должен продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменять направление движения или скорость».
Напомним, что именно такой юридический подход к ситуации сформулировал еще в 2012 году Верховный суд РФ, а позднее доведен до личного состава всей российской ГИБДД письменными разъяснениями главы Госавтоинспекции генерала Михаила Черникова.
Ролик же наглядно демонстрирует, что пешеходы не изменили ни направление, ни скорость своего движения из-за автора видео. Таким образом, случай на Серпуховском валу наглядно показывает, что и мнение ВС РФ, и указания Черникова — пустой звук для типичного сотрудника ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве. Чего только не отчебучишь ради лишнего протокола для отчета перед начальством…