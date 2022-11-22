Как ГИБДД продолжает «разводить» водителей за выдуманный непропуск пешехода на «зебре»

«Пешеходов надо любить», — призывали общественность почти век назад Илья Ильф и Евгений Петров в бессмертном «Золотом теленке». «Но не до такой же степени!», — хочется воскликнуть, ознакомившись с манерой нести службу как минимум одного из работников столичной ГИБДД. Эта странная (назовем ее так) история осталась бы неизвестна широкой общественности, не окажись запись с автомобильного видеорегистратора ее героя в распоряжении портала «АвтоВзгляд». Зафиксированный на microSD-карточке инцидент случился 18 ноября текущего года по адресу Серпуховский вал, дом 21, строение 1.

Видео, сделанное в темное время суток, зафиксировало, как машина въезжает с улицы Орджоникидзе на Серпуховской вал. В этом месте устроен нерегулируемый пешеходный переход. Слева по ходу автомобиля, на занесенном снегом островке безопасности между сходящимися трамвайными путями, пара пешеходов. Четко видно, что когда автомобиль, из которого ведется съемка, равняется с ними, люди еще не вступили на «зебру», еле видимую под слякотью, покрывающей асфальт. Расстояние от граждан до авто — метров 10, не менее. Все в порядке, никто никому не мешает, все двигаются по своим делам. Но как только ТС автора ролика оказывается за переходом, его немедленно тормозит «пасущийся» там инспектор ГИБДД.