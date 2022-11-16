На 140 московских улицах резко повысится стоимость парковки и эвакуации

Столичная мэрия объявила, что 24 декабря 2022 года в Москве произойдет масштабное повышение расценок платной парковки. Рост тарифов ждет 140 улиц как в центре, так в прилегающих к нему частях города. Увеличение стоимости случился в таких районах столицы, как Пресненский, Таганский, Басманный, Марьина Роща, Красносельский, Южнопортовый, Тверской, Хорошевский, Савеловский, Алексеевский, Мещанский, Красносельский, Бутырский, Даниловский, Мещанский, Донской, Дорогомиловский, на Соколиной Горе, Якиманке, Беговой, Арбате, в Черемушках, Останкино, Фили-Давыдково, Перово и Замоскворечье.

Например, на улицах Казакова и Кожевнической, а также в переулках Расковой, Скорняжном, Стремянном и ряде других, стоянка подорожает с 50 до 380 рублей за час. А на улицах Прямикова, Маршала Шапошникова, Лобанова и некоторых прочих, попавших под подорожание — с 40 до 80 рублей за час.

Помимо взрывного роста цены парковки, стоимость эвакуации на штрафстоянку в Москве тоже увеличится — на 12% с 1 января 2023 года. Так, для машин с моторами мощностью до 250 л. с. «услуга» подорожает с нынешних 6730 рублей до 7537. А перевозка авто мощностью свыше 250 л. с. — с 9440 целковых до 10 572. Сутки хранения на штрафстоянке будут стоить уже не 1000 рублей, а 1120 рублей.