Без предела: на полигоне ФСО прошел экстремальный тест-драйв автомобилей SERES

Премиальных «китайцев», официально продающихся сейчас на нашем рынке, не так уж и много: хватит пальцев одной руки пересчитать. Но одно дело — просто продавать и обслуживать автомобили, и совсем иное — иметь еще и свою школу водительского мастерства. До позорного бегства лидеров мирового автопрома из РФ у нас была целая россыпь различных школ экстремального вождения, обучения пилотированию, повышения водительского мастерства и т. д под эгидой крупнейших автоконцернов. Но иных уж нет, а мы на месте не стоим. Это в очередной раз подтвердила компания «МБ Рус», открыв школу интеллектуального вождения автомобилей марки SERES. А что, наработки есть, команда осталась практически в полном «боевом» составе, разве что машины другие. Ну и ничего, будем, как говорится, попробовать.

Про сами автомобили мы рассказывали еще зимой: портал «АвтоВзгляд» тестировал модели M5 и M7, а на подходе топовая М9, но она появится лишь к концу года. Однако открытие школы позволило испытать SERES в буквальном смысле на прочность и управляемость, тем более, что заезды проходили на подмосковном полигоне ФСО, где тренируются водители первых лиц государства, а сам режимный объект оборудован по последнему слову — здесь, скажем, в любую погоду можно моделировать и имитировать ливень и гололед, да и вообще практически любые погодные условия и ситуации. Что ж, нашим премиальным китайским гибридным кроссоверам придется серьезно поработать!

Первое упражнение — разгон до 60-70 км/ч после команды инструктора «Поехали!», резкое торможение на абсолютно мокром покрытии, имитирующем голый лед, после чего нужно попытаться объехать условное препятствие, роль которого играют внезапно начинающие бить вверх фонтаны воды. Затем требуется «поймать» уже ушедший в занос автомобиль, выровнять его и остановить перед вторым препятствием.

На словах кажется легко, но на деле необходимо повторить упражнение не один раз, дабы приноровиться и к условиям, и к поведению авто. Затем задание усложняется — все то же самое, только вот тормозить нельзя, нужно суметь поймать машину, не касаясь педали тормоза. Поначалу кажется, что это нереально, но десятка полтора попыток — и вот уже практически все «подопытные» исправно вписывают скользящие SERES M7 в условные «ворота» между фонтанчиками.

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Пересаживаемся на младшую, но более юркую модель М5 или, как ее уже окрестили в России, на «китайский Macan». Динамическая «змейка» — одно из самых известных тренировочных упражнений — прохождение конусов на максимально возможной скорости, на грани сноса осей автомобиля. Правда, здесь ты начинаешь «змейку» на сухом покрытии, а заканчиваешь уже на абсолютно мокром и скользком, как лед.

Для неподготовленных пилотов, благо что таких среди нас не было, та еще задачка, а для вестибулярного аппарата пассажиров так и вовсе сложнейшая, особенно если плотно позавтракал. Зато именно на «змейке» лучше всего начинаешь чувствовать реальные возможности машины, развесовку, работу и настройки ее подвесок, мощность тормозов, цепкость резины и так далее.

Однако самым оригинальным и впечатляющим стало упражнение на «динамической» плите. Суть в следующем: на трассе полигона посреди дороги расположена так называемая динамическая плита — кусок проезжей части, который внезапно смещается в ту или иную сторону, причем заранее неизвестно, в какую.

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Плита отправляет заднюю ось автомобиля во внезапный занос на скорости 60 км/ч и нужно суметь «поймать» его, выровнять и остановить перед уже вышеуказанными преградами-фонтанами. Довольно неожиданное упражнение даже для подготовленного человека, и совсем уж «стремное» для новичков. Но на то водители первых лиц и профи, что тренируются регулярно и постоянно.

Кстати, абсолютно все автомобили SERES AITO достойно выдержали все мучительные издевательства над собой: в ходе тестов ничего не сломалось и даже тормоза ни у кого не перегрелись, а ведь за бортом было +27 градусов.