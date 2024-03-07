Американцы выяснили, к чему Россия готовит свои танки «Армата»

Американское издание Military Watch magazine вспомнило о существовании самой, пожалуй, совершенной в мире боевой машины – танка Т-14 «Армата» – и задалось вопросом: почему ничего не слышно о его применении на полях сражений СВО. Ответ, по мнению иностранных аналитиков, кроется в дальновидности «этих коварных русских».

Автор материала, опубликованного на днях в Military Watch, зацепился за слова главы «Ростеха» Сергея Чемезова, который недавно заявил, что основной боевой танк следующего поколения Т-14 «Армата» скорее всего не будет участвовать в сражениях в рамках спецоперации.

– «Армата», она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. В войска проще купить те же Т-90, – сообщил Чемезов в одном из своих интервью.

Эта фраза, кстати, вызвала известное возмущение в военкорских телеграм-каналах. Некоторые авторы поспешили поставить в упрек главе «Ростеха», что, мол, для него, якобы, танк ценнее жизней российских солдат. Подобная реакция понятна лишь с эмоциональной точки зрения. Однако логика военных конфликтов диктует свое.

Стоимость боевой техники интегрально отражает объем различных ресурсов, требующихся для ее создания. В условиях военных действий этот показатель имеет критическое значение. Поскольку количество сырья, энергии, квалифицированных специалистов, производственных мощностей всегда ограничено, а войска требуется снабжать как можно большим количеством техники, боеприпасов и прочего.

Для людей, далеких от военного производства, скорее всего будет новостью тот факт, что еще в советское время конструкторская и технологическая документация на, скажем, новый истребитель содержала как минимум два варианта выпуска боевой машины: для мирного времени и для военного.

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В мирное время системы самолета должен иметь максимальный ресурс и надежность – чтобы летать долго и счастливо. Поэтому в их конструкции оправдано применение более долговечных и дорогих материалов и технологических решений. А в военную пору самолет чуть ли ни ежедневно подвергаются риску уничтожения противником.

Следовательно, раз его жизнь все равно, скорее всего, окажется не очень долгой, напрашивается решение сэкономить на производстве. В итоге гарантированный срок эксплуатации «машины военного времени» оказывается короче, зато строить ее можно быстрее и дешевле. Не исключено, что примерно такая же логика скрывается и за словами Чемезова по отношению к танкам.

На текущий момент Т-90 вполне справляется с задачами основного боевого танка. Следовательно, ради достижения тех же боевых целей использовать более дорогую машину вряд ли так уж необходимо. Вот если бы «Армата» имела шансы уже сейчас стать неуязвимым и всесокрушающим «вундерваффе», вот тогда появился бы смысл насыщать танками Т-14 российские части на линии боевого соприкосновения.

В прошлом году в СМИ проскакивала информация об ограниченном применении «Армат» на Украине. Наши, видимо, испытали машину боем и поняли, что овчинка выделки не стоит (по крайней мере, в существующих реалиях) и решили не педалировать тему, сосредоточившись на танке Т-90.

Американцы из Military Watch пошли дальше в своих выводах. Автор материала указывает, что помимо Украины, у России стратегически могут возникнуть проблемы, способные перерасти в вооруженное столкновение, и в Прибалтике со Скандинавией, и в Закавказье, и в отношениях с Японией. По этой причине, пишет издание, наша страна вынуждена сейчас держать серьезные военные силы еще и на этих стратегических направлениях. Они вполне могут «полыхнуть» в вероятных конфликтах.

И вот для этих-то войн будущего, уверен Military Watch, и предназначен танк Т-14 «Армата» – c его необитаемой башней, мощнейшим бронированием, передовыми системами защиты и нападения, а также прочими прорывными технологиями, которых нет ни у одного другого серийного танка в мире. Именно для «постукраинских» конфликтов Россия приберегает свой Т-14, подчеркивает Military Watch.