Тачанка 2.0: немцы отправили бандеровцам зенитный Mercedes-Benz G-klass

Параллельно с утилизацией древней натовской техники, на Украине полным ходом идет тестирование в реальных боевых условиях новейших образцов западного вооружения. Одна из современных боевых машин такого рода — система Kinetic Defence Vehicle (KDV) от германской компании Diehl Defence.

Почти с самого начала СВО укронацистам доставляют массу хлопот российские дроны-камикадзе типа «Герань-2». Эти небольшие «самолетики» «вынесли» уж немало ценных объектов на территории, временно контролируемой бандеровцами. Помочь ВСУ бороться с низколетящими БПЛА решила крупная немецкая оборонная компания Diehl Defence.

Хотя слово «помочь» тут применено с оговорками. Партия из 12 единиц новейших противодроновых зениток в масштабах Украины «погоды» не сделают. Зато их реальная эксплуатация даст разработчикам бесценный опыт. Если коротко, то Kinetic Defence Vehicle (KDV) — управляемый продвинутой электроникой пулемет, смонтированный на шасси военной модификации Mercedes-Benz G, известной как Enok MBB.

Такие внедорожники выпускает компания ACS Armored Car Systems GmbH, базирующаяся во Фридберге, Бавария. Enok MBB (MBB «modular box body») — удлиненный вариант модели Mercedes-Benz G. Автопроизводитель поставляет их армии под индексом G-464.

Фото производителя.

Машины с колесной формулой 4х4 имеют удлиненную колесную базу — 3650 мм вместо 2850 мм у стандартной версии.

Мотор — рядный шестицилиндровый трехлитровый турбодизель мощностью 249 л.с. и крутящим моментом 600 Нм. КП — «автомат». Все дифференциалы — с блокировками. Полная масса — до 4,9 тонн. Заявленная грузоподъемность — 2,5 тонны.

На это шасси установлена дистанционно управляемый боевой модуль Slinger (R400S), разработанный австралийской компанией Electro Optic Systems. В качестве основного оружия в нем может быть использован 12,7-мм крупнокалиберный пулемет, 30-мм либо 40-мм автоматическая пушка и тому подобные «стволы». Для «немецкой» (читай — хохлятской) комплектации был выбран американский шестиствольный миниган калибра 7,62x51 мм скорострельностью до 6000 выстрелов в минуту.

Общая масса боевого модуля R400S — 355 кг. Помимо пулемета, на него установлена электронно-оптическая система обнаружения цели от Diehl Defence. Известно, что в ней применена технология машинного зрения с обзором целей на 360° и радар EchoGuard от американской компании Echodyne. Заявлено, что последний может обнаруживать дроны размером 350 мм на расстоянии до 1 км.

Фото производителя.

Сочетание оптической и радарной систем обнаружения малоразмерных целей и очень высокая плотность огня, обеспечиваемая миниганом, обещают высокую эффективность системы KDV против беспилотников.

Конструкция боевого модуля позволяет оснащать этой «дронобойкой» любой подходящий по грузоподъемности носитель. Боевой расчет зенитной установки состоит из двух человек. Они размещаются в закрытой кабине в кормовой части кузова Mercedes-Benz G.

Заметим, что создание аналогичной зенитной установки для борьбы с малыми и низколетящими БПЛА ведутся и в США. Их планируется применять как для противовоздушной обороны стационарных объектов, так и боевой техники и групп пехоты на поле боя.

О разработке и создании подобных систем ПВО сверхмалого радиуса действия в России информации в открытых источниках нет. При том, что опыт СВО явно свидетельствует о перезревшей необходимости массового появления подобной техники в наших частях.