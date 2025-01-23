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Пустынный «песец»: под Курском сожгли продвинутый аналог российской БРДМ

Наш беспилотник уничтожил голландскую бронемашину Fennek

Редкая для ВСУ бронемашина БРМ Fennek родом из Голландии закончила свой путь на Курщине. Хохол остался без очередного экземпляра натовской «брони».

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Автор
Максим Строкер

Изображение Пустынный «песец»: под Курском сожгли продвинутый аналог российской БРДМ

Недавно достоянием телеграм-каналов, следящих за событиями в зоне СВО, стало любопытное видео, снятое российским беспилотником. На нем запечатлен момент атаки БПЛА по припаркованной в лесопосадке бронемашине бандеровцев. Этот ролик уникален тем, что жертвой российского дрона стал образец по-настоящему редкой и современной техники НАТО — боевой разведывательной машины Fennek.

Ее без преувеличения можно считать отличным продолжателем дела древних советских бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-1 и БРДМ-2. Серийный выпуск последней был прекращен еще в 1982 году. А разработка Fennek началась в начале 1990-ых.

Машина создавалась в кооперации с немецкой Krauss-Maffei Wegmann и нидерландских SP Aerospace и Vehicle Systems BV. Новинка должна была закрыть нишу легких разведывательных броневиков в армиях стран-разработчиков. Название броневичку дали не случайно. Дело в том, что фенек — это миниатюрная пустынная лисичка с огромными, почти несоразмерными ее голове ушам. Они ей нужны для охоты. Зверек ведет ночной образ жизни и ему приходится «выслушивать» свою добычу и потенциальные опасности.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Прототип БРМ Fennek был готов к 2000-ому, а серийное производство развернули в 2001-м. В базовом оснащении аппарат носит обозначение LVB (Licht Verkennings-en Bewakingsvoertuig). ФРГ получила 178 таких ТС, а Нидерланды — 202. Подобного количества «пустынных лисичек» армия этой страны переварить не смогла.

В связи с чем с 63 из них сняли разведывательное оборудование и назвали Fennek AD (algemene dienst) — бронетранспортеры общего назначения. Правда, Нидеранды отправили укронацистам не все из них, а лишь девять штук. Видимо, «такая корова нужна самому».

Поскольку Fennek создавался в первую очередь для разведывательных целей, его корпус старались сделать максимально низким, чтобы снизить заметность. Машина получилась по настоящему «мелкой» — менее 180 см в высоту. При ширине в 2,55 и длине 5,58 метра. При этом дорожный просвет у нее вполне внедорожный — 40 см. Крайне приземистый силуэт с «широко расставленными колесами» — фирменная черта авто.

Дизельный шестицилиндровый 240-сильный двигатель Deutz BF 6M2013C расположен в корме. Трансмиссия — 6-ступенчатый «автомат». Привод — 4х4, где четыре приводных вала расходятся от КП к каждому из четырех колес. Максимальная скорость по шоссе -115 км/ч.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Водитель располагается в передней части машины в кабине, имеющей не только переднее остекление, но и боковые окна. Иначе говоря, мехвод имеет обзор на 180 градусов. Командир БРМ и оператор оружия располагаются в боевом отделении за спиной водителя.

Для входа-выхода экипажа предусмотрены три люка в крыше и две боковые двери. Корпус обеспечивает защиту от бронебойных пуль калибра 7,62 мм. Для улучшения этого показателя предусмотрена возможность даже в полевых условиях навесить на борта Fennek дополнительное бронирование. В базовом варианте вес конструкции — 9,7 тонны. С навесной броней эта цифра будет выше.

В качестве вооружения Fennek может нести 12,7-мм или 7,62-мм пулемет. Существует возможность оснащения и 40-мм гранатометом. Но главное оружием тут — выдвижные «уши»: станция оптоэлектронной разведки с черно-белым тепловизором на выдвигаемой вверх (на 1,5 метра) штанге и навигационный комплекс, сочетающий высокоточную инерционную и GPS-системы определения координат.

Для передачи полученных данных «лисочка» оборудована продвинутой системой защищенной радиосвязи. Существуют также варианты, оборудованные не разведывательной аппаратурой, а зенитными и противотанковыми ракетными комплектами.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Как уже говорилось выше, у части своих БРМ Fennek голландцы демонтировали разведывательное оборудование, довооружив их американскими крупнокалиберными 12,7-мм пулеметами Browning М2НВ. Судя по всему, в таком виде (модификация Fennek AD) они и попали к хохлу.

Заметим, что использование Fennek в попытках наступления в Курской области — решение не от хорошей жизни. Легкое бронирование, даже при наличии крупнокалиберного пулемета на крыше, вряд ли позволит полноценно использовать броневик в качестве средства огневой поддержки пехоты.

А скромный полезный объем внутри бронекорпуса здорово ограничивает возможности применить «лисичку» в качестве средства доставки людей и припасов. Даже советская БРДМ в это роли более полезна: в ней хотя бы предусмотрены места для двух солдат-разведчиков — помимо командира и водителя.

В общем, получил хохол в свое распоряжение любопытную, но малофункциональную «зверушку». И использует ее, видимо, по принципу: «хоть что-то — лучше, чем ничего».

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