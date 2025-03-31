Чех-эвакуатор танков для хохла: эксперт объяснил, откуда у него советские корни

Все реже стали встречаться в зоне СВО вспомогательные гусеничные машины в составе укронацистских формирований. В поле зрения портала «АвтоВзгляд» попала бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) чешского производства, бесславно закончившая свой боевой путь в ДНР.

БРЭМ VT-72B производства Чехии (Vyprošťovací Tank), обслуживавшая вооруженные формирования киевского режима, подорвалась в Донбассе в районе села Терны. Это довольно редкий вариант исполнения созданных на базе шасси советского танка Т-72 специализированных машин. VT-72B производилась в Чехословакии с конца 1980-х, но недолго: в начале 1990-х выпуск прекратился. Однако в дальнейшем различные модификации сходили с конвейеров в Польше и даже в Индии.

Предназначается для эвакуации поврежденной бронетехники с поля боя, проведения ремонтных работ и буксировки. Выполнена с использованием чешской модификации базы Т-72 (T-72M/M1). Экипаж — три-четыре человека. Масса — 41 т. Дизельный двигатель V-46-6 наделен мощью в 780 л. с. Максимальная скорость, которую эта БРЭМ способна развивать по шоссе, достигает 60 км/ч. Запас хода — 500 км.

Основное оборудование VT-72B: крановая установка грузоподъемностью до 12 т с вылетом стрелы до 7,5 м, две лебедки — основная (с тяговым усилием до 25 тонн-сил) и вспомогательная (1,5 тонн-сил), а также буксировочное устройство — жесткая сцепка для транспортировки поврежденной техники. Дополнительное оборудование включает сварочный аппарат, инструменты для ремонта, дымовые гранатометы.

Фото globallookpress.com

Лоб корпуса и башни VT-72B имеют противоснарядное бронирование, аналогичное стандарту танка Т-72. Возможна и установка дополнительной динамической защиты. От советской БРЭМ-1, на основе которой и был создан чешский образец, VT-72B отличается более мощной крановой установкой и улучшенной эргономикой рабочего пространства экипажа. В наши дни в Чехии на смену этой БРЭМ приходят более современные образцы (например, BVPM-1M на базе T-72M4 CZ). Но некоторые VT-72B остаются в резерве, а также продаются на экспорт.

Советская БРЭМ-1, взятая за основу в Чехословакии 1980-х для создания аналога, была очень неплохим техническим решением, указывает военный аналитик Виктор Литовкин. Как результат — удачная адаптация советской техники под нужды армии Чехословакии (а в дальнейшем — Чехии). Правда, буксировочная способность чешской VT-72B зависит от условий, в которых эксплуатируется, замечает эксперт.

Например, вытащить танк, увязший в весеннюю распутицу в украинском черноземе, не так просто. Да и в идеальных условиях буксировочная способность машины не превышает 50 т. А это значит, что она ни при каких обстоятельствах не справится, например, с немецким Leopard 2A4 массой около 55 т или M1 Abrams, чья масса превышает 60 т.

Но утверждать, что потеря единственной VT-72B для киевского режима более ощутима, чем, скажем, танка, можно лишь с некоторыми допущениями, считает собеседник портала «АвтоВзгляд». С одной стороны, на Украине давно отсутствует собственное производство танков, несмотря на формальное наличие профильных заводов в Харькове и Львове. И в этом смысле, конечно, наличие парка ремонтно-эвакуационных машин играет важную роль для бандеровцев. С другой стороны, VT-72B все же не универсальна, замечает Литовкин. Она, например, не способна делать проходы в минных полях.

Фото globallookpress.com

Если же говорить о главном предназначении любой БРЭМ, а это именно эвакуация поврежденной техники, то наличие достаточного парка таких машин, конечно, важно, соглашается эксперт.

Другое дело, что сейчас трудно сказать, сколько вообще БРЭМ остается в наличии у ВСУ, замечает военный аналитик. А говорить, что выведение из строя или уничтожение каждой VT-72B ощутимо для врага, не приходится.

Чтобы был ощутимый эффект, их нужно выводить из строя массово, как и любую другую технику противника. И это уже вопрос комплексной тактической работы на линии соприкосновения, вопрос дополнительного насыщения российской армии дронами-камикадзе и прочими эффективными средствами поражения.

Что касается возможности пополнять парк этих машин, то, как и танки, они не производятся на территории сегодняшней Украины, уточняет Литовкин. Получать их укронацисты могут, помимо Чехии, из Польши. Но в каких масштабах — опять же, сказать сложно. При этом на вооружении наших войск сейчас уже стоят гораздо более продвинутые образцы, чем советская БРЭМ-1 или чешская VT-72B, рассказывает эксперт. И эти новейшие машины эффективно выполняют свои задачи в зоне СВО.