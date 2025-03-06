На Украине добили последний финский танк

Кадры, снятые видеокамерой ударного дрона запечатлели последние секунды жизни последнего из еще остававшихся «в живых» инженерного танка из Финляндии. Бандеровцы лишились очередной разновидности дефицитной бронированной спецтехники на шасси танка Leopard 2.

Российские дроноводы уничтожили в зоне СВО Leopard 2R HMBV: специализированную машина на базе немецкого танка Leopard 2, стоящего сейчас на вооружении большинства европейских стран. Событие, на первый взгляд, рядовое — подобного натовского железа по украинским полям ржавеет в избытке. Однако в данном случае речь идет о последнем экземпляре бронемашины из партии, отправленной в свое время финнами хохлу.

Leopard 2R HMBV — не совсем рядовой броневик, а инженерный танк. Аббревиатура HMBV расшифровывается как Heavy Mine Breaching Vehicle — «тяжелая противоминная машина». В российской военной «нумерологии» такой агрегат именуется как «боевая машина разминирования» (БМР).

Конкретно этот Leopard 2R HMBV был последним до сих пор функционировавшим БМР натовского образца из шести единиц, поставленных хохлу Финляндией. Всего у скандинавов имелось 10 штук таких аппаратов. Шесть из них отправили на Украину для участия в летнем наступлении 2023 года ВСУ в Запорожье: проделывать проходы в российских минных полях.

В итоге пять HMBV наши войска уничтожили. Уцелел лишь один. И вот теперь его постигла судьба собратьев. Судя по информации ряда военкоровских телеграм-каналов, финско-немецкого «инженера» отправили спасать (эвакуировать в тыл) ранее подбитую бронемашину UAT Gyurza. В итоге хохлы и ее не спасли, и свою дефицитную «тачку» потеряли.

Как уже говорилось выше, Leopard 2R HMBV получили путем демонтажа башни у Leopard 2А4 и установки на шасси надстройки (в передней части) и оснащением инженерным оборудованием. В задней части тут, как и у обычного Leopard 2, стоит дизельный двигатель MTU-MB873 — V12 мощностью 1475 л.с. Боевой вес машины — 62 тонны. Габариты корпуса — 10,2x3,54x2,6 метра. С установленным бульдозерным отвалом общая длина увеличивается до 11 м, а с минным плугом — до 14,02 м.

Бульдозерный отвал шириной четыре метра танк может использовать для земляных работ, расчистки завалов и прочих подобных задач. Противоминный плуг нужен для проделывания проходов в минных полях. Это устройство разработано британской компанией Pearson Engineering.

При движении БМР по минному полю оно срезает перед собой и отбрасывает в сторону слой земли толщиной в 30 см. Вместе с минами, разумеется. Кроме того, на плуге установлен генератор электромагнитного поля, провоцирующий преждевременное срабатывание магнитных мин.

Производительность инженерного танка — 150 м безопасного прохода шириной четыре метра за минуту. Специальное устройство на корме Leopard 2R HMBV автоматически втыкает по краям такой трассы двухметровые колышки со светодиодными лампочками на концах: чтобы двигающаяся следом техника не сбивалась с очищенного от мин пути.

По центру передней части надстройки (защищает максимум от 14,5-мм пуль) на корпусе размещена экскаваторная стрела. Из-за этого внутреннее помещение надстройки разделено на две половины. Командир сидит в правой половине, а механик-водитель — в левой. За спиной последнего размещается «инженер"-такелажник. Любопытно, что кресла экипажа прикреплены не к полу, а к крыше. Что снижает степень поражения от взрыва под днищем.

Но вернемся к оснащению Leopard 2R HMBV! Стрела с ковшом (объем — один кубометр) может вытягиваться вперед на 9 метров и подниматься вверх на 8,2 метра. С демонтированным ковшом ее можно использовать в качестве крана грузоподъемностью до 3,5 тонн. Помимо ковша, стрела может оснащаться универсальным захватом, гидравлическим молотом, земляным буром, системой укладки фашин, а также бетоноломом.

Любую пару из перечисленных инструментов можно возить с собой на крыше моторного отсека. Крепления сменного инструмента сконструированы таким образом, чтобы экипаж мог осуществлять смену орудия, не выходя из кабины.

Для удобства управления Leopard 2R HMBV оснащен шестью камерами кругового обзора. Помимо экскаваторной стрелы и сменных отвалов, инженерный танк имеет в своем арсенала пару лебедок тягой по 9 тонн каждая и 200 метров троса.

Для самообороны немецко-финская БРМ оснащена дистанционно управляемым боевым модулем на крыше надстройки. Там обычно располагается либо крупнокалиберный пулемет 12,7 мм, либо 40-мм автоматический гранатомет. Кроме того, на лобовой проекции надстройки устанавливаются несколько мортирок для постановки дымовых завес.

Согласитесь: Leopard 2R HMBV — неплохая машина из серии «на все руки мастер». Верней — была таковой. И хохол профукал такое техническое счастье ради эвакуации (не удавшейся, разумеется) ББМ UAT Gyurza. Потерял крайне дефицитный специализированный танк ради призрачного спасения банального бронегрузовика на шасси Dodge RAM 5500. Жадность фраера сгубила, в общем...