Броневой щит ремонтных рот: в зону СВО отправлены модернизированные БРЭМ-80

Уралвагонзавод передал Министерству обороны РФ очередную партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80, прошедших глубокую модернизацию с учетом боевого опыта, полученного наше армией в зоне СВО. Ключевые нововведения — механизированная система сцепки, позволяющая экипажу «брать на буксир» подбитую технику, не покидая машину, и комплекс защиты от беспилотных летательных аппаратов — превращают этот эвакуатор в полноценный инструмент выживания бронетанковых подразделений на современном поле боя.

В канун Дня защитника Отечества госкорпорация «Ростех» объявила о поставке в войска новой партии модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80 производства Уралвагонзавода. За сухой формулировкой пресс-релиза стоит принципиально важный сдвиг в понимании ведения бронетанковой войны.

Речь в первую очередь идет о поддержание боеспособности механизированных подразделений под огнем, что стало не менее важной задачей, чем собственно огневое поражение противника. И российская оборонная промышленность ответила на этот вызов конкретным техническим решением, рожденным не в тиши конструкторских бюро, а на линии боевого соприкосновения.

БРЭМ-80 построена на шасси основного боевого танка Т-80 и унаследовала от него газотурбинную силовую установку мощностью порядка 1250 л.с. Выбор платформы не случаен. Газовая турбина обеспечивает стремительный запуск двигателя даже при экстремально низких температурах, высокую приемистость и максимальную скорость по шоссе до 70 км/ч — качества, которые на фронте измеряются не секундами комфорта, а шансами экипажа выжить.

Эвакуационная машина должна выдвинуться к подбитому танку, зацепить его и уйти обратно прежде, чем противник успеет навести на неподвижную цель артиллерию или дрон. Турбинная тяга дает БРЭМ-80 тот самый запас мощности, который позволяет работать с полной нагрузкой специального оборудования, не теряя подвижности.

Изюминка этого БРЭМ — комплекс эвакуационного оборудования. Основная гидравлическая лебедка развивает тяговое усилие порядка 35 тонна-сил, а при использовании полиспастной системы этот показатель возрастает примерно до 140 тонна-сил — величина, достаточная для спасения тяжелой бронетехники, по тем или иным причинам потерявшей ход.

Длина троса составляет около 160 метров, причем высокая скорость его размотки дает БРЭМ-80 возможность оставаться в укрытии, выпуская буксировочный «канат» к подбитой машине на значительное расстояние. Вспомогательная лебедка с усилием около одной тонна-силы предназначена для работы с тросом и выполнения более легких задач.

Гидравлический кран грузоподъемностью порядка 18 тонн позволяет в полевых условиях менять силовые блоки, элементы подвески и даже работать с башнями, хотя на передовой он чаще используется для экстренной замены агрегатов, расчистки завалов и тех импровизированных ремонтных операций, что возвращают поврежденной машине способность двигаться своим ходом или хотя бы быть отбуксированной в тыл.

Однако главные нововведения модернизированной БРЭМ-80 продиктованы не инженерной логикой мирного времени, а жестокой реальностью войны. Первое из них — механизированная система сцепки, позволяющая экипажу подсоединить буксировочное устройство к поврежденной технике, не выходя из-под бронезащиты.

Ведь тот отрезок времени, когда ремонтники покидают машину, чтобы вручную закрепить «серьги» и буксирные штанги — самый уязвимый момент, учитывая «изобилие» в воздухе дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Противник выявляет эвакуационные работы в считанные минуты и наводит на неподвижную цель огневые средства. И так называемая механизированная подброневая сцепка сжимает это окно уязвимости до минимума.

Второе принципиальное дополнение — комплекс противодронной защиты. На опубликованных «Ростехом» фотографиях отчетливо видна защитная рамная конструкция с сетчатым экраном над надстройкой аппарата, выполненная в общей тенденции оснащения бронетехники средствами противодействия атакам FPV-дронов, поражающих цель сверху.

Разумеется, сетка не дает абсолютной гарантии от кумулятивного боеприпаса, однако массовое распространение подобных экранов на самых разных типах машин свидетельствует о том, что и действующая армия, и конструкторы в тылу пришли к единому выводу: даже небольшое, но реальное повышение живучести оправдывает увеличение габаритов и некоторые эксплуатационные неудобства. В итоге в сочетании с дымовыми гранатометами, хорошо заметными на корпусе БРЭМ-80, противодронные экраны формируют целостную систему защиты.

Отдельного внимания заслуживает бульдозерный отвал-сошник, интегрированный с гидравлическими лебедками. Опущенный в грунт, он выполняет роль якоря, не давая машине сползать вперед при максимальном тяговом усилии лебедки, а в походном положении служит полноценным инструментом для расчистки завалов, разрушенных строений и земляных валов.

«Ростех» особо подчеркивает, что БРЭМ-80 способна эвакуировать не только отечественную бронетехнику, но и более тяжелые западные танки. О запасе тяговых возможностей машины красноречиво говорит эпизод, продемонстрированный еще на состязаниях «Рембат-2018»: БРЭМ-80 отбуксировала сцепку из шести танков Т-80 общей массой свыше 270 тонн. И даже если подобный сценарий трудно назвать повседневным, он убедительно подтверждает заложенные конструкторами резервы тяги и прочности трансмиссии, рассчитанные на самые тяжелые случаи.

Для соединений, по-прежнему эксплуатирующих танки семейства Т-80, появление эвакуационной машины на том же шасси решает еще одну сугубо практическую проблему — согласованность подвижности. Ремонтно-эвакуационная машина обязана идти туда же, куда идут танки, с той же скоростью, по тому же грунту и через те же препятствия.

Поставка модернизированных БРЭМ-80 высвечивает зрелость адаптационного цикла российского оборонно-промышленного комплекса. Защитные решения, еще недавно применявшиеся исключительно на танках и БМП, теперь распространяются на обеспечивающую технику — ту самую, которая в действительности удерживает батальоны в строю.

Русская военно-инженерная мысль в очередной раз продемонстрировала способность не просто реагировать на угрозы, а системно перестраивать всю цепочку боевого обеспечения, от переднего края до ремонтных подразделений.

Если механизированная подброневая сцепка подтвердит заявленные характеристики в боевых условиях, она будет сберегать не только бронетехнику, но и жизни людей, сокращать время эвакуации и уплотнять цикл «ремонт — возврат в строй», который на фронте напрямую конвертируется в количество боеготовых машин, доступных для следующего наступательного броска.

В конечном счете именно в этом и состоит подлинная сила русского оружия: не в отдельном образце, каким бы впечатляющим он ни был, а в способности выстроить систему, где каждое звено — от снаряда до эвакуационного троса — работает на общую победу.