Что такое WZT и как с ним бороться: хохол остался без дефицитного танкового эвакуатора

Уничтоженная бронированная ремонтно-эвакуационная машина — куда более неприятный для врага факт, чем даже десяток его сгоревших танков. В связи с чем не может не радовать тот факт, что российский дрон-камикадзе недавно спалил на Украине любопытный образец польской БРЭМ.

На счету российских операторов беспилотников числится уже приличное количество уничтоженных бандеровских БРЭМ. А недавно этот список пополнился первой боевой машиной такого типа родом из Польши — WZT-3.

Этот танковый эвакуатор вообще имеет уникальную «рыночную судьбу». В интересах самой польской армии было построено в общей сложности всего лишь 29 WZT-3. Зато на экспорт в Индию отправилось почти 400 таких БРЭМ — как в собранном виде, так и в составе машинокомплектов.

Вряд ли на Украину попали индийские WZT-3. Хотя, конечно, утверждать это с полной уверенностью нельзя. Но, тем не менее, куда вероятнее, что пшеки отправили хохлам какое-то небольшое количество своих собственных бронеэвакуаторов. Один из которых недавно благополучно сгорел.

Фото производителя.

О необходимости создания БРЭМ WZT-3 поляки начали думать аж в 1978 году, когда на вооружение их армии встал советский танк Т-72. Новой машине потребовался новый эвакуатор. Ни шатко ни валко разработка, а затем и выпуск WZT-3 шла с 1986 по 2003 год. Всего было изготовлено 20 машин.

За основу была взята «тележка» Т-72. С нее убрали башню с орудием и оснастили получившееся ТС краном, лебедкой и ножом-отвалом (с гидроприводом) в передней части. Было построено 20 таких машин. Затем польские вояки пересели с советского Т-72 на вроде как собственной основной танк PT-91. Который, на самом деле, является всего лишь продуктом модернизации все того же старичка Т-72.

На нем просто заменили приборы связи и управления, оснастили прицельными устройствами поколением помоложе, навесили дополнительное бронирование и поставили более мощный двигатель — модернизированную версию советского танкового дизеля В-84.

После этого было выпущено еще девять WZT-3 — с этим новым мотором. Его мощность была равна 850 л.с. против 750-сильного агрегата у БРЭМ-предшественницы. Позднее, правда, и их переоснастили новыми силовыми агрегатами. В Индию, кстати, WZT-3 экспортировались исключительно в более мощном исполнении.

Фото производителя.

Масса польской БРЭМ — 42 тонны. Габариты — 8300х3600х2710 мм. Максимальная скорость — 60 км/ч. Экипаж — четыре человека: командир, механик-водитель, оператор крана и такелажник. Кран, смонтированный на крыше этого инженерного танка, имеет телескопическую стрелу, способную выдвигаться на длину до восьми метров. Предельная грузоподъемность — 15 тонн.

Максимальная тяга лебедки (с использованием блоков полиспаста) составляет 84 тонны. Длина троса — 200 метров. БРЭМ укомплектована сварочным аппаратом и может участвовать в полевом ремонте всевозможной техники. Для самообороны WZT-3 оснащался 12,7-мм пулеметом НСВТ.

Относительно небольшой собственный вес не позволяет польскому бронеэвкуатору эффективно справляться с транспортировкой натовских танков Abrams, Leopard и Challenger: масса каждого из них намного больше, чем у WZT-3.

Однако дергать из грязи или буксировать в тыл для ремонта более легкие танки советского образца, а также всевозможные МРАП, БТР и БМП как отечественных, так и западных типов, у негоаппарата получается прекрасно. Что лишь повышает наше чувство глубокого удовлетворения от вида этого уничтоженного БРЭМ.