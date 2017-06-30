Audi рискует полностью потерять индивидуальность

Такой намек прозвучал в беседе руководителя спортивного подразделения Audi Sport Стефана Винкельмана с журналистами портала Auto Express. В принципе, это стало бы логичным шагом после того, как отдел был полгода назад переименован и потерял свое историческое название Quattro GmbH. Г-н Винкельман заявил во время своего выступления на Фестивале скорости в Гудвуде:

— Внимательно присмотревшись к названию, мы решили, что Quattro может ввести в заблуждение. Quattro — это система полного привода, и одна из вещей, сделавших Audi великолепной. Но для компании, по нашему мнению, это было неправильное название. Я могу допустить, что в будущем мы также можем выпускать автомобили с задним приводом — то есть, с приводом на два колеса.

​Более того, Стефан Винкельман долгое время работал в должности президента Automobili Lamborghini S. p. A. и привык, вероятно, соотносить представления о скорости и мощи именно с приводом на задние колеса.