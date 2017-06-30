Audi рискует полностью потерять индивидуальность

Фото: www.netcarshow.com
Руководство ингольштадтской компании по-видимому решило, что сможет переиграть злейших конкурентов BMW и Mercedes хитрым ходом — отказавшись от фирменной системы quattro на своих самых мощных спортивных моделях и снабдив их задним приводом.
Эдуард Раскин

Такой намек прозвучал в беседе руководителя спортивного подразделения Audi Sport Стефана Винкельмана с журналистами портала Auto Express. В принципе, это стало бы логичным шагом после того, как отдел был полгода назад переименован и потерял свое историческое название Quattro GmbH. Г-н Винкельман заявил во время своего выступления на Фестивале скорости в Гудвуде:

— Внимательно присмотревшись к названию, мы решили, что Quattro может ввести в заблуждение. Quattro — это система полного привода, и одна из вещей, сделавших Audi великолепной. Но для компании, по нашему мнению, это было неправильное название. Я могу допустить, что в будущем мы также можем выпускать автомобили с задним приводом — то есть, с приводом на два колеса.

​Более того, Стефан Винкельман долгое время работал в должности президента Automobili Lamborghini S. p. A. и привык, вероятно, соотносить представления о скорости и мощи именно с приводом на задние колеса.

Фото: www.netcarshow.com

Что ж, если ингольштадтцам так хочется потерять главное свое отличие от соседей по большой немецкой тройке — прочие две марки делали упор на задние ведущие колеса — так в добрый путь. Также нужно принять в расчет: компании, привыкшей выпускать автомобили с переднеприводной компоновкой будет крайне тяжело перестроиться на задний привод. Это так же верно, как и обратное — примером тому могут служить малоудачные опыты с X1, 2-й серией Active Tourer у BMW, а также с А- и В-классами у Mercedes-Benz. Кстати, о конкурентах. В своих спортивных сериях они вовсю используют полный привод — возьмем, к примеру, E 63 4MATIC или M5 и M6 нового поколения.

Если из намеков Винкельмана следует вывод, что Audi собирается отказаться от полноприводных трансмиссий на своих моделях RS, то вряд ли это поможет приблизиться к баварцам и штутгартцам как по популярности, так и по динамике. Собственно, во что выльются маркетинговые метания руководства компании, мы увидим совсем скоро, поскольку на сентябрьском автосалоне во Франкфурте в сентябре Audi Sport намерена показать две новых модели.

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30 июня 2017
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