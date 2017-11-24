Эксперты считают, что Tesla умрет в 2018 году

Фото: qz.com
В течение последних 12 месяцев компания по производству электромобилей теряла деньги со скоростью около 8000 долларов в минуту, или 480 000 долларов в час. Если она будет продолжать в том же духе, то потратит свой последий цент совсем скоро — а именно в понедельник, 6 августа 2018 года.
Эдуард Раскин

Если что — такое развитие событий на этот раз предсказано отнюдь не экспертами портала «АвтоВзгляд», известными своим скептическим отношением к калифорнийскому шоумену от автопрома. Скорое разорение Маску предсказало на основании собственной информации агентство Bloomberg, которое является ведущим мировым поставщиком финансовой информации для профессиональных участников рынков.

Tesla Inc. тратит один миллиард долларов в квартал, в первую очередь на инвестиции в Model 3. Продажи этого автомобиля ценой всего в 35 000 «зеленых» вряд ли смогут быстро окупить затраты и выйти на прибыль, даже если его производство будет, наконец, налажено должным образом. Старший аналитик Bloomberg Intelligence Кевин Тайнан считает, что Илон Маск должен будет привлечь дополнительно не менее 2 миллиардов долларов к середине 2018 года:

— Чтобы они продержаться еще 10 месяцев или год, ему нужны деньги, причем срочно.

Пространство для маневра у Tesla ограничено. Она использует все больше и больше кредитных ресурсов. Выпуск новых акций — один из возможных вариантов, тем более, что их цена несколько дней назад опять поднялась после предшествовавшего этому падения. Но в такком случае уменьшится портфель нынешних инвесторов, самым крупным среди которых является Маск — принадлежит 20%.

Фото: www.ibtimes.co.uk

Пока же свою потребность в финансах великий комбинатор от автопрома пытается решить привычными средствами — продавать то, чего нет. Он просит своих потенциальных клиентов уже сейчас оплатить автомобили, причем даже те, которые сойдут с конвейера через несколько лет. Так, первоначальный платеж за родстер The Founders Series, производство которого начнется неизвестно когда, обойдется покупателям в 250 000 долларов. За резервирование обычного родстера придется заплатить 50 000 долларов. Приветствуется предоплата за грузовик Semi в размере пяти тысяч, хотя «зеленая» фура существует в настоящий момент только в виде прототипа и не планируется к постановке на конвейер раньше 2019 года.

Справедливости ради стоит отметь, что общественность не верит в столь стремительное разорение компании-кумира. Инвесторы сохраняют олимпийское спокойствие. Акции Tesla вновь выросли во вторник почти на 3%. Капитализация фирмы, владеющей парой небольших заводиков оценивается в 53 миллиарда долларов, в то время как автогигант Ford Motor Co. стоит всего 48 миллиардов, что входит в разительное противоречие с реальностью.

Пока Маск не растерял своих шулерских талантов, пока экологическая истерика не сошла на нет, пока правительства за счет налогоплательщиков поддерживают экономически неэффективные электромобили, акционерам и впрямь нет смысла волноваться. Надутый финансовый пузырь «Теслы» постараются сохранить всеми силами — ее разорение станет крахом всей новейшей идеологии развития автопрома. Впрочем, голоса разума начинают постепенно раздаваться то тут, то там…

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24 ноября 2017
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