Эксперты считают, что Tesla умрет в 2018 году

Если что — такое развитие событий на этот раз предсказано отнюдь не экспертами портала «АвтоВзгляд», известными своим скептическим отношением к калифорнийскому шоумену от автопрома. Скорое разорение Маску предсказало на основании собственной информации агентство Bloomberg, которое является ведущим мировым поставщиком финансовой информации для профессиональных участников рынков.

Tesla Inc. тратит один миллиард долларов в квартал, в первую очередь на инвестиции в Model 3. Продажи этого автомобиля ценой всего в 35 000 «зеленых» вряд ли смогут быстро окупить затраты и выйти на прибыль, даже если его производство будет, наконец, налажено должным образом. Старший аналитик Bloomberg Intelligence Кевин Тайнан считает, что Илон Маск должен будет привлечь дополнительно не менее 2 миллиардов долларов к середине 2018 года:

— Чтобы они продержаться еще 10 месяцев или год, ему нужны деньги, причем срочно.

Пространство для маневра у Tesla ограничено. Она использует все больше и больше кредитных ресурсов. Выпуск новых акций — один из возможных вариантов, тем более, что их цена несколько дней назад опять поднялась после предшествовавшего этому падения. Но в такком случае уменьшится портфель нынешних инвесторов, самым крупным среди которых является Маск — принадлежит 20%.