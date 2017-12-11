McLaren выпустил спорткар в честь автогонщика Айртона Сенны

Фото: www.netcarshow.com
Компания McLaren презентовала новый спорткар, получивший название Senna — в честь трехкратного чемпиона мира Формулы-1 Айртона Сенны. Публичная премьера новинки состоится на автосалоне в Женеве весной следующего года.
Виктория Базылева

Новый спорткар Senna встанет на конвейер завода McLaren в английском Уокинге в третьем квартале 2018 года. Новинку выпустят ограниченным тиражом в 500 экземпляров.

McLaren Senna вооружили тем же четырехлитровым бензиновым V8 с двойным наддувом, что приводит в движение модель 720S. Известно, что мощность этого мотора составляет 789 л. с., прочие же характеристики пока не раскрываются.

Для улучшения аэродинамики спорткар укомплектовали диффузорами и огромным антикрылом. Кроме того, он обзавелся углеродно-керамическими тормозными механизмами и колесными дисками, обутыми в шины Pirelli P-Zero Trofeo R.

По предварительным данным, цены на автомобиль будут начинаться от 1 млн. рублей. Как сообщает пресс-служба компании, часть вырученных от продаж средств перечислят на счет благотворительной организации Instituto Ayrton Senna.

Фото: www.netcarshow.com

Напомним, что Айртон Сенна — бразильский автогонщик, трехкратный чемпион мира Формулы-1 (1988, 1990 и 1991 годы). За десять лет выступлений ему удалось выиграть 41 гонку и завоевать 65 поул-позиций. По итогам опроса, инициированного британским еженедельником Autosport, Сенна входит в число лучших автогонщиков в истории Формулы-1.

Легендарный пилот погиб в 1994 году в результате аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле. Машина Сенны сорвалась с трассы и на скорости около 220 км/ч влетела в бетонную стену. Гонщика незамедлительно доставили в медицинское учреждение, однако травмы были слишком тяжелые. Спустя несколько дней врачи диагностировали смерть мозга и отключили пилота от аппарата искусственного дыхания.

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11 декабря 2017
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