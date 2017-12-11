McLaren выпустил спорткар в честь автогонщика Айртона Сенны

Новый спорткар Senna встанет на конвейер завода McLaren в английском Уокинге в третьем квартале 2018 года. Новинку выпустят ограниченным тиражом в 500 экземпляров.

McLaren Senna вооружили тем же четырехлитровым бензиновым V8 с двойным наддувом, что приводит в движение модель 720S. Известно, что мощность этого мотора составляет 789 л. с., прочие же характеристики пока не раскрываются.

Для улучшения аэродинамики спорткар укомплектовали диффузорами и огромным антикрылом. Кроме того, он обзавелся углеродно-керамическими тормозными механизмами и колесными дисками, обутыми в шины Pirelli P-Zero Trofeo R.

По предварительным данным, цены на автомобиль будут начинаться от 1 млн. рублей. Как сообщает пресс-служба компании, часть вырученных от продаж средств перечислят на счет благотворительной организации Instituto Ayrton Senna.