LADA Vesta Sport впервые замечена на тестах

Фото: vk.com/rcinews
Прототип «заряженного» седана LADA Vesta с шильдиком Sport был впервые замечен на дорогах общего пользования — вернее, на парковке вблизи официального дилерского центра отечественной марки.
Виктория Базылева

Любопытно, что тестовый экземпляр, на котором инженеры проводят обкатку силовых агрегатов, не облачен в камуфляжную пленку. Очевидно, АВТОВАЗ таким образом попытался избежать повышенного внимания к машине. Но как можно не заметить белую «Весту» с контрастной черной крышей, красными наклейками, подчеркивающими выштамповки по бокам, и крупной надписью «Sport» в нижней части задней двери?

Как сообщает паблик RCI News, «горячая» LADA Vesta, замеченная на днях на стоянке дилера, отличается эксклюзивными 17-дюймовыми литыми дисками с пятью отверстиями под болты и задними дисковыми тормозами. Предполагается, что предсерийная версия обзаведется «спортивным» пластиковым обвесом, колесами большего диаметра и перелицованными бамперами. Боковые зеркала, как и крышу, тольяттинцы окрасят в черный цвет.

Фото: vk.com/rcinews

В салоне автомобиля появятся новые сиденья с улучшенной боковой поддержкой, контрастной прострочкой и эмблемами «Vesta Sport». Но и это еще не все. АВТОВАЗ установит на седан новые пружины и амортизаторы, модернизированную коробку передач, «спортивный» распредвал и облегченные поршни. Другой технической информации пока нет.

Под капотом Vesta Sport «поселится», вероятнее всего, 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179, форсированный со 122 до 149 л. с. Кроме того, появится модификация с 1,6-литровым двигателем, заимствованным у LADA Kalina NFR. Правда, для «Весты» этот агрегат «разозлят» до 140 сил.

Когда начнутся продажи вазовского «спорткара» — пока неизвестно. По неподтвержденным данным серийное производство Vesta Sport стартует в первом квартале следующего года. Соответственно, первые машины могут поступить в шоу-румы уже весной-летом.

АВТОВАЗ, Тольятти, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, седан
20 декабря 2017
289
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы