LADA Vesta Sport впервые замечена на тестах

Любопытно, что тестовый экземпляр, на котором инженеры проводят обкатку силовых агрегатов, не облачен в камуфляжную пленку. Очевидно, АВТОВАЗ таким образом попытался избежать повышенного внимания к машине. Но как можно не заметить белую «Весту» с контрастной черной крышей, красными наклейками, подчеркивающими выштамповки по бокам, и крупной надписью «Sport» в нижней части задней двери?
Как сообщает паблик RCI News, «горячая» LADA Vesta, замеченная на днях на стоянке дилера, отличается эксклюзивными 17-дюймовыми литыми дисками с пятью отверстиями под болты и задними дисковыми тормозами. Предполагается, что предсерийная версия обзаведется «спортивным» пластиковым обвесом, колесами большего диаметра и перелицованными бамперами. Боковые зеркала, как и крышу, тольяттинцы окрасят в черный цвет.