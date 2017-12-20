LADA Vesta Sport впервые замечена на тестах

В салоне автомобиля появятся новые сиденья с улучшенной боковой поддержкой, контрастной прострочкой и эмблемами «Vesta Sport». Но и это еще не все. АВТОВАЗ установит на седан новые пружины и амортизаторы, модернизированную коробку передач, «спортивный» распредвал и облегченные поршни. Другой технической информации пока нет.

Под капотом Vesta Sport «поселится», вероятнее всего, 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179, форсированный со 122 до 149 л. с. Кроме того, появится модификация с 1,6-литровым двигателем, заимствованным у LADA Kalina NFR. Правда, для «Весты» этот агрегат «разозлят» до 140 сил.

Когда начнутся продажи вазовского «спорткара» — пока неизвестно. По неподтвержденным данным серийное производство Vesta Sport стартует в первом квартале следующего года. Соответственно, первые машины могут поступить в шоу-румы уже весной-летом.