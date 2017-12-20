Названы самый популярные автомобили в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Hyundai
В минувшем месяце жители столицы поставили на учет порядка 19 300 новых легковых автомобилей. По сравнению с последним осенним месяцем прошлого года количество зарегистрированных машин увеличилось на 16,5%.
Виктория Базылева

Наибольшей популярностью у москвичей в ноябре согласно статистике пользовались седаны Hyundai Solaris. В прошлом месяце столичная ГИБДД поставила на учет 1192 таких автомобиля. На второй строчке расположился лидер российского рынка — KIA Rio (986 зарегистрированных авто). Следом идет еще один «бюджетник» — Volkswagen Polo (862 седана), сообщает агентство «Автостат».

Замыкают лидерскую пятерку кроссовер Hyundai Creta (730 машин) и лифтбэк Skoda Octavia (659 автомобилей). В ТОП-10 оказались Volkswagen Tiguan (526 кроссоверов), Skoda Rapid (508 лифтбэков), Renault Kaptur (450 машин), а также Ford Focus (445 авто) и Nissan X-Trail (412 кроссоверов).

Фото: Hyundai

Рейтинг самых востребованных новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге выглядит несколько иначе. Там по итогам ноября больше всего на учет встало кроссоверов Hyundai Creta (505 авто). Вторым в Северной столице стал Volkswagen Polo (463 седана), а третьим — Hyundai Solaris (431 машина). KIA Rio оказалась на четвертой строчке (333 седана), а Volkswagen Tiguan — на пятой (273 кроссовера).

В лидеркую десятку также вошли Renault Duster (261 автомобиль), LADA Largus (253 универсала), Skoda Rapid (235 лифтбэков), Mitsubishi Outlander (232 кроссовера) и Ford Focus (223 машины).

Всего же в ноябре петербургские отделения ГИБДД поставили на учет 9238 новых автомобиля — на 28% больше, нежели в последнем осеннем месяце минувшего года.

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20 декабря 2017
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