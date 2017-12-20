Названы самый популярные автомобили в Москве и Санкт-Петербурге

Рейтинг самых востребованных новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге выглядит несколько иначе. Там по итогам ноября больше всего на учет встало кроссоверов Hyundai Creta (505 авто). Вторым в Северной столице стал Volkswagen Polo (463 седана), а третьим — Hyundai Solaris (431 машина). KIA Rio оказалась на четвертой строчке (333 седана), а Volkswagen Tiguan — на пятой (273 кроссовера).

В лидеркую десятку также вошли Renault Duster (261 автомобиль), LADA Largus (253 универсала), Skoda Rapid (235 лифтбэков), Mitsubishi Outlander (232 кроссовера) и Ford Focus (223 машины).

Всего же в ноябре петербургские отделения ГИБДД поставили на учет 9238 новых автомобиля — на 28% больше, нежели в последнем осеннем месяце минувшего года.