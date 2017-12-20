Названы самый популярные автомобили в Москве и Санкт-Петербурге

Наибольшей популярностью у москвичей в ноябре согласно статистике пользовались седаны Hyundai Solaris. В прошлом месяце столичная ГИБДД поставила на учет 1192 таких автомобиля. На второй строчке расположился лидер российского рынка — KIA Rio (986 зарегистрированных авто). Следом идет еще один «бюджетник» — Volkswagen Polo (862 седана), сообщает агентство «Автостат».
Замыкают лидерскую пятерку кроссовер Hyundai Creta (730 машин) и лифтбэк Skoda Octavia (659 автомобилей). В ТОП-10 оказались Volkswagen Tiguan (526 кроссоверов), Skoda Rapid (508 лифтбэков), Renault Kaptur (450 машин), а также Ford Focus (445 авто) и Nissan X-Trail (412 кроссоверов).