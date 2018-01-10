АВТОВАЗ не планирует участвовать в международных автосалонах

Такая нестандартная позиция российского производителя действительно вызывает некоторое недоумение. Многие именитые концерны прилежно посещают международные моторшоу в качестве участников, причем стараются занять наиболее престижные места и арендуют немалые площади. Демонстрируя свои последние разработки, они поддерживают интерес к их продукции и расширяют круг потенциальных клиентов.
В то же время Волжский завод, который в течение долгих лет выставлял на международных площадках, прямо скажем, неликвиды, в последние годы вдруг перестал демонстрировать иностранцам свою продукцию. И это произошло как раз в тот момент, когда его автомобили стали действительно конкурентоспособными как по качеству, так и по дизайну.