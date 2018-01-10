АВТОВАЗ не планирует участвовать в международных автосалонах

B вот как прокомментировал корреспонденту портала «АвтоВзгляд» позицию компании вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Ян Птачек:

— Действительно, мы не планируем участвовать в работе международных автосалонов, за исключением московсого. Хочу подчеркнуть, что это решение не нашего основного акционера, каковым является Renault-Nissan, а исключительно департамента по экспорту компании LADA…

При этом г-н Птачек выразил, как нам показалось, одновременно и личное, и корпоративное мнение, заявив, что в подобном неучастии нет ничего страшного, поскольку не только АВТОВАЗ, но и ряд мировых брендов не видит насущной необходимости участвовать во всех международных автосалонах.

Между тем, на экспортном поприще отечественному производителю похвастаться особо нечем. Так, в 2016 году он продал за рубежами нашей страны 18 000 автомобилей, то в 2017-м — 24 000 экземпляра. Рост, естественно, неплохой, но само количество — мизерное. Для сравнения, всего в прошлом году концерн реализовал 312 000 машин.