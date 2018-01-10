АВТОВАЗ не планирует участвовать в международных автосалонах

Фото: LADA
Большинство крупных мировых автомобильных концернов старается не пропускать ни одного мало-мальски значимого международного салона. К этому их подталкивает не только необходимость поддерживать престиж марки, но и простое желание, как говорится, себя показать и других посмотреть. АВТОВАЗ как всегда идет своим путем, и его политика кардинальным образом отличается от общепринятой.
Александр Ростарчук

Такая нестандартная позиция российского производителя действительно вызывает некоторое недоумение. Многие именитые концерны прилежно посещают международные моторшоу в качестве участников, причем стараются занять наиболее престижные места и арендуют немалые площади. Демонстрируя свои последние разработки, они поддерживают интерес к их продукции и расширяют круг потенциальных клиентов.

В то же время Волжский завод, который в течение долгих лет выставлял на международных площадках, прямо скажем, неликвиды, в последние годы вдруг перестал демонстрировать иностранцам свою продукцию. И это произошло как раз в тот момент, когда его автомобили стали действительно конкурентоспособными как по качеству, так и по дизайну.

Фото: sputniknews.com

B вот как прокомментировал корреспонденту портала «АвтоВзгляд» позицию компании вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Ян Птачек:

— Действительно, мы не планируем участвовать в работе международных автосалонов, за исключением московсого. Хочу подчеркнуть, что это решение не нашего основного акционера, каковым является Renault-Nissan, а исключительно департамента по экспорту компании LADA…

При этом г-н Птачек выразил, как нам показалось, одновременно и личное, и корпоративное мнение, заявив, что в подобном неучастии нет ничего страшного, поскольку не только АВТОВАЗ, но и ряд мировых брендов не видит насущной необходимости участвовать во всех международных автосалонах.

Между тем, на экспортном поприще отечественному производителю похвастаться особо нечем. Так, в 2016 году он продал за рубежами нашей страны 18 000 автомобилей, то в 2017-м — 24 000 экземпляра. Рост, естественно, неплохой, но само количество — мизерное. Для сравнения, всего в прошлом году концерн реализовал 312 000 машин.

Фото: lada-vesta-cross.ru/

Основными рынками сбыта для него стали Беларусь и Казахстан — практически родные страны, входящие в Таможенный союз (а у казахов даже есть собственное SKD-производство тольяттинских машин). Правда, в минувшем году «Лады» стали поставляться на Кубу, в Китай, Литву и Иорданию. Но такие лакомые делянки, как Германия и прочие страны Евросоюза, по-прежнему остаются не особо возделанными.

Естественно, на грядущем Московский международный автомобильный салон ММАС-2018, который пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» с 29 августа по 9 сентября, АВТОВАЗ участвовать будет. Больше того, руководство концерна обещает сильно удивить посетителей своими новыми и перспективными машинами. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что предприятие собирается до 2026 года поставить на конвейер 12 совершенно новых моделей и провести рестайлинг еще 11 автомобилей.

АВТОВАЗ, новинки рынка, новая модель, автосалоны
10 января 2018
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