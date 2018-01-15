KIA привезет в Россию новый внедорожник

Два года назад на автосалоне в Детройте компания KIA презентовала концепт-кар эффектного семиместного внедорожника, наделенного множеством передовых систем. В движение Telluride, построенный на удлиненной базе модели Sorento, приводился гибридной силовой установкой, в состав которой вошли 3,5-литровый 270-сильный бензиновый V6 и электромотор мощностью 130 л. с.
– Telluride демонстрирует наше видение большого семиместного внедорожника будущего, но в настоящее время планов по началу серийного производства этой модели нет, — говорили в 2016 году корейцы.