KIA привезет в Россию новый внедорожник

Похоже, будущее наступило — выступая на Детройтском автосалоне, главный дизайнер марки Питер Шрайер заявил, что в скором времени Telluride пополнит модельный ряд KIA. Правда, никаких даже ориентировочных сроков появления новинки в продаже он называть не стал.

По словам представителей компании, в первую очередь внедорожник будет ориентирован на североамериканский рынок, где автомобили этого сегмента пользуются неплохим спросом. Однако со временем поставлять Telluride начнут и в другие страны — в том числе в Россию.

Напомним, что на сегодняшний день KIA продает в нашей стране внедорожник Mohave. За автомобиль, укомплектованный трехлитровым 250-сильным дизельным мотором, восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода, официальные дилеры просят от 2 489 900 рублей.