KIA привезет в Россию новый внедорожник

Фото: www.netcarshow.com
Компания KIA выпустит новый внедорожник, в основу которого ляжет концептуальный Telluride. Об этом, выступая на Детройтском моторшоу, заявил главный дизайнер корейской марки Питер Шрайер.
Виктория Базылева

Два года назад на автосалоне в Детройте компания KIA презентовала концепт-кар эффектного семиместного внедорожника, наделенного множеством передовых систем. В движение Telluride, построенный на удлиненной базе модели Sorento, приводился гибридной силовой установкой, в состав которой вошли 3,5-литровый 270-сильный бензиновый V6 и электромотор мощностью 130 л. с.

– Telluride демонстрирует наше видение большого семиместного внедорожника будущего, но в настоящее время планов по началу серийного производства этой модели нет, — говорили в 2016 году корейцы.

Фото: www.netcarshow.com

Похоже, будущее наступило — выступая на Детройтском автосалоне, главный дизайнер марки Питер Шрайер заявил, что в скором времени Telluride пополнит модельный ряд KIA. Правда, никаких даже ориентировочных сроков появления новинки в продаже он называть не стал.

По словам представителей компании, в первую очередь внедорожник будет ориентирован на североамериканский рынок, где автомобили этого сегмента пользуются неплохим спросом. Однако со временем поставлять Telluride начнут и в другие страны — в том числе в Россию.

Напомним, что на сегодняшний день KIA продает в нашей стране внедорожник Mohave. За автомобиль, укомплектованный трехлитровым 250-сильным дизельным мотором, восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода, официальные дилеры просят от 2 489 900 рублей.

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15 января 2018
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