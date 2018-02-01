Внедорожная LADA Vesta Cross вот-вот поступит в продажу

Судя по ОТТС, по своим габаритам Vesta Cross будет схожа с «кроссовым» универсалом, разве что она чуть ниже — 1526 мм в высоту. Исходя из этого, можно предположить, что клиренс новинки достигает 200 мм, и это впечатляет. К слову сказать, у LADA XRAY, который позиционируется АВТОВАЗом как самый настоящий кроссовер, он составляет 195 мм.

В моторную гамму Vesta Cross войдут те же двигатели, что трудятся под капотами стандартных «Вест». Речь идет о 1,6- и 1,8-литровых агрегатах мощностью 106 и 122 л. с. соответственно. Прочих технических подробностей пока нет.

В прошлом году директор проекта LADA Vesta Максим Саржин сообщил, что «внедорожный» седан поступит в продажу «в самое ближайшее время», однако конкретных дат называть не стал. По неподтвержденным данным, предсерийное производство кросс-версии «Весты» стартует уже в апреле. А «спортивная» модификация встанет на конвейер в июне.