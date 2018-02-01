Внедорожная LADA Vesta Cross вот-вот поступит в продажу

АВТОВАЗ поочередно запускает в серию новые модели, построенные на базах концептов, показанных тольяттинцами в позапрошлом году на Московском автосалоне. В конце 2017-го к дилерам поступили универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross, теперь на очереди два седана — «спортивный» Vesta Sport и «внедорожный» Vesta Cross.
Если о «заряженной» Vesta Sport известно уже достаточно много благодаря шпионским фотографиям, сертификатам в базе Роспатента и информации от поставщиков комплектующих, то о кросс-версии четырехдверки никакой информации до настоящего момента не было.