Внедорожная LADA Vesta Cross вот-вот поступит в продажу

Фото: LADA
В открытой базе Роспатента накануне появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее, что АВТОВАЗ сертифицировал «внедорожную» модификацию седана LADA Vesta. Предполагается, что Vesta Cross — такое название получит новинка — встанет на конвейер ижевского автозавода в апреле.
Виктория Базылева

АВТОВАЗ поочередно запускает в серию новые модели, построенные на базах концептов, показанных тольяттинцами в позапрошлом году на Московском автосалоне. В конце 2017-го к дилерам поступили универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross, теперь на очереди два седана — «спортивный» Vesta Sport и «внедорожный» Vesta Cross.

Если о «заряженной» Vesta Sport известно уже достаточно много благодаря шпионским фотографиям, сертификатам в базе Роспатента и информации от поставщиков комплектующих, то о кросс-версии четырехдверки никакой информации до настоящего момента не было.

Фото: LADA

Судя по ОТТС, по своим габаритам Vesta Cross будет схожа с «кроссовым» универсалом, разве что она чуть ниже — 1526 мм в высоту. Исходя из этого, можно предположить, что клиренс новинки достигает 200 мм, и это впечатляет. К слову сказать, у LADA XRAY, который позиционируется АВТОВАЗом как самый настоящий кроссовер, он составляет 195 мм.

В моторную гамму Vesta Cross войдут те же двигатели, что трудятся под капотами стандартных «Вест». Речь идет о 1,6- и 1,8-литровых агрегатах мощностью 106 и 122 л. с. соответственно. Прочих технических подробностей пока нет.

В прошлом году директор проекта LADA Vesta Максим Саржин сообщил, что «внедорожный» седан поступит в продажу «в самое ближайшее время», однако конкретных дат называть не стал. По неподтвержденным данным, предсерийное производство кросс-версии «Весты» стартует уже в апреле. А «спортивная» модификация встанет на конвейер в июне.

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1 февраля 2018
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