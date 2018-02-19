Куда на самом деле уходят деньги от утилизационного сбора на автомобили

Фото avtovzglyad.ru
В 2018 году утилизационный сбор на автомобили может увеличиться на 15—90% в зависимости от номенклатуры и объема двигателей транспортных средств. Так, на 16% вырастет утильсбор на машины с объемом мотора менее 1 литра, на 49% — с объемом 2—3 литра и на 90% — с объемом 1—2 литра. Таким образом, для одних автомобилей размер утилизационного сбора превысит ставку 2017 года в 2 раза, а для других — больше, чем в 10 раз. На авто, имеющие двигатели объемом более 3 литров, утильсбор не будет меняться.
Алексей Тузов

Возникает вопрос — подорожают ли новые авто в связи с повышением утилизационного сбора? Во-первых, конечный потребитель не оплачивает утильсбор. Как правило, это делают изготовители или дилеры. Автовладельцы погашают сумму утильсбора только в том случае, если они приобрели машины за границей и сами транспортировали их в Россию. Если по каким-то причинам изготовителям или дилерам удается избежать оплаты утилизационного сбора и автомобили продаются конечным потребителям, то обязанность уплаты утильсбора также перекладывается на конечных владельцев Во-вторых, в 2018 году в рамках программы поддержки авторынка государство выделит производителям 125 млрд. руб. из федерального бюджета, часть из которых как раз пойдет на компенсацию выплат утильсбора.

Размер утильсбора рассчитывается по формуле: базовая ставка, определяемая в зависимости от категории ТС, умножается на коэффициент утилизационного сбора. Если базовая ставка регламентирована законом и из года в год составляет фиксированную сумму, то коэффициент постоянно меняется, что и случится в нынешнем году. Он зависит от категории и видов т/с, состояния рынка, экологичности техники, а также объема производства и импорта авто в Россию.

Однако увеличенный утилизационный сбор так или иначе трансформируется в себестоимость автомобилей и в итоге повлияет на конечные цены. Больше всего повышение стоимости коснется импортируемых иномарок в связи с тем, что госпрограмма поддержки автопрома рассчитана только на отечественных производителей. Компании, у которых отсутствует локализация сборки или производство автомобилей на территории РФ, не получат компенсацию за утильсбор. Иномарки будут стоить значительно дороже. Если в 2017 году утильсбор на самый распространенный тип легковой машины с объемом двигателя 1,6 л составлял 44,2 тыс. рублей, то в 2018 году сумма может увеличиться до 200 тыс. руб. и, безусловно, войдет в стоимость автомобиля.

Фото metalscraps.co.uk

Интересно, что деньги, собранные с этого «скрытого» налога уходят в неизвестном направлении. Согласно закону, доходы зачисляются в федеральный бюджет и должны перечисляться компаниям-переработчикам в качестве компенсации затрат на утилизацию автомобилей. Если брать минимальную ставку утилизационного сбора, то в 2015—2016 годах за счет оплаты этого «скрытого» налога в федеральный бюджет поступило минимум 50,6 млн. руб. В 2017 году производство автомобилей увеличилось на 21% и составило 1,4 млн. шт. Учитывая, что в среднем размер утильсбора на один легковой автомобиль в прошлом году составил 44 тыс. руб, то в федеральный бюджет в прошлом году было вложено 61,6 млн. руб. Если в 2016 году в проекте бюджета компаниям-переработчикам было выделено хотя бы 11 млн. руб, что в 2 раза меньше, чем утильсбор в 2015 году, то в проекте бюджета за 2017 год такая строчка вовсе отсутствует. Есть вероятность, что средства частично переходят в госсубсидии тем же автопроизводителям. Но, в таком случае, теряется сама суть стимулирования утилизации автомобилей ради улучшения экологии.

Остается надеяться, что полученные средства все-таки аккумулируются в федеральном бюджете и ждут старта новой госпрограммы утилизации. Но подтверждений этому нет, и отсутствие соответствующих пунктов в проекте бюджета 2017—2018 годов говорит о том, что собранные средства лишь растворяются в государственной смете. Не исключено, что повышение ставки утилизационного сбора в 2018 году в очередной раз сократит поставки иномарок в Россию.

В 2017 году количество импортируемых автомобилей уменьшилось на 7,2% в связи с отсутствием господдержки и высокими таможенными пошлинами. Как иномарки, так и машины отечественной сборки увеличатся в цене на 3—5% и более. Этот факт негативно скажется на автомобильном рынке. В 2017 году он только начал восстанавливаться — спрос увеличился на 11,9% по сравнению с годом ранее. Очередное повышение цен в связи с ростом утильсбора, повышением акцизов на 1,2—2% и сокращением госсубсидий на поддержку автопрома может пошатнуть его, и снизить все шансы на возвращение авторынка к докризисному уровню. В итоге надежда на восстановление отечественного автопрома в 2017 году сменится на очередную темную полосу в 2018 году.

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19 февраля 2018
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