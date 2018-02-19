Куда на самом деле уходят деньги от утилизационного сбора на автомобили

Возникает вопрос — подорожают ли новые авто в связи с повышением утилизационного сбора? Во-первых, конечный потребитель не оплачивает утильсбор. Как правило, это делают изготовители или дилеры. Автовладельцы погашают сумму утильсбора только в том случае, если они приобрели машины за границей и сами транспортировали их в Россию. Если по каким-то причинам изготовителям или дилерам удается избежать оплаты утилизационного сбора и автомобили продаются конечным потребителям, то обязанность уплаты утильсбора также перекладывается на конечных владельцев Во-вторых, в 2018 году в рамках программы поддержки авторынка государство выделит производителям 125 млрд. руб. из федерального бюджета, часть из которых как раз пойдет на компенсацию выплат утильсбора.
Размер утильсбора рассчитывается по формуле: базовая ставка, определяемая в зависимости от категории ТС, умножается на коэффициент утилизационного сбора. Если базовая ставка регламентирована законом и из года в год составляет фиксированную сумму, то коэффициент постоянно меняется, что и случится в нынешнем году. Он зависит от категории и видов т/с, состояния рынка, экологичности техники, а также объема производства и импорта авто в Россию.
Однако увеличенный утилизационный сбор так или иначе трансформируется в себестоимость автомобилей и в итоге повлияет на конечные цены. Больше всего повышение стоимости коснется импортируемых иномарок в связи с тем, что госпрограмма поддержки автопрома рассчитана только на отечественных производителей. Компании, у которых отсутствует локализация сборки или производство автомобилей на территории РФ, не получат компенсацию за утильсбор. Иномарки будут стоить значительно дороже. Если в 2017 году утильсбор на самый распространенный тип легковой машины с объемом двигателя 1,6 л составлял 44,2 тыс. рублей, то в 2018 году сумма может увеличиться до 200 тыс. руб. и, безусловно, войдет в стоимость автомобиля.