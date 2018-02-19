Куда на самом деле уходят деньги от утилизационного сбора на автомобили

Интересно, что деньги, собранные с этого «скрытого» налога уходят в неизвестном направлении. Согласно закону, доходы зачисляются в федеральный бюджет и должны перечисляться компаниям-переработчикам в качестве компенсации затрат на утилизацию автомобилей. Если брать минимальную ставку утилизационного сбора, то в 2015—2016 годах за счет оплаты этого «скрытого» налога в федеральный бюджет поступило минимум 50,6 млн. руб. В 2017 году производство автомобилей увеличилось на 21% и составило 1,4 млн. шт. Учитывая, что в среднем размер утильсбора на один легковой автомобиль в прошлом году составил 44 тыс. руб, то в федеральный бюджет в прошлом году было вложено 61,6 млн. руб. Если в 2016 году в проекте бюджета компаниям-переработчикам было выделено хотя бы 11 млн. руб, что в 2 раза меньше, чем утильсбор в 2015 году, то в проекте бюджета за 2017 год такая строчка вовсе отсутствует. Есть вероятность, что средства частично переходят в госсубсидии тем же автопроизводителям. Но, в таком случае, теряется сама суть стимулирования утилизации автомобилей ради улучшения экологии.

Остается надеяться, что полученные средства все-таки аккумулируются в федеральном бюджете и ждут старта новой госпрограммы утилизации. Но подтверждений этому нет, и отсутствие соответствующих пунктов в проекте бюджета 2017—2018 годов говорит о том, что собранные средства лишь растворяются в государственной смете. Не исключено, что повышение ставки утилизационного сбора в 2018 году в очередной раз сократит поставки иномарок в Россию.

В 2017 году количество импортируемых автомобилей уменьшилось на 7,2% в связи с отсутствием господдержки и высокими таможенными пошлинами. Как иномарки, так и машины отечественной сборки увеличатся в цене на 3—5% и более. Этот факт негативно скажется на автомобильном рынке. В 2017 году он только начал восстанавливаться — спрос увеличился на 11,9% по сравнению с годом ранее. Очередное повышение цен в связи с ростом утильсбора, повышением акцизов на 1,2—2% и сокращением госсубсидий на поддержку автопрома может пошатнуть его, и снизить все шансы на возвращение авторынка к докризисному уровню. В итоге надежда на восстановление отечественного автопрома в 2017 году сменится на очередную темную полосу в 2018 году.