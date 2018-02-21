В России стартовали продажи обновленного Toyota Alphard

Фото: autos.goo.ne.jp
Российские дилеры Toyota приступили к приему заказов на обновленный минивэн Alphard. Приобрести рестайлинговый автомобиль можно, заплатив от 4 396 000 рублей.
Виктория Базылева

Обновленный семиместный минивэн Alphard тойотовцы презентовали в Японии еще в конце минувшего года — наконец, он добрался и до нашей страны. Нельзя сказать, что у россиян эта модель пользуется высоким спросом — Volkswagen Multivan, к примеру, продается лучше. В минувшем году в пользу японского минивэна сделали выбор 774 покупателя, в то время как вольфсбургского — 1131. Разница, конечно, небольшая, но тем не менее.

Передняя часть автомобиля была переработана практически полностью. Радиаторная решетка увеличилась в размерах, традиционный шильдик Toyota уступил место специальной эмблеме «Альфа», оптика видоизменилась и стала светодиодной, а колесные диски получили новый дизайн.

Фото: Toyota

В салоне минивэна появились электронное зеркало заднего вида с двумя режимами работы и три кресла Ottoman с выдвижными подставками для ног — одно для переднего пассажира, еще два в среднем ряду. Кроме того, по словам представителей компании, в обновленном Alphard существенно улучшилась шумоизоляция.

Некоторые изменения произошли и «под капотом» автомобиля. Мощность атмосферного 3,5-литрового V6 выросла с 275 до 300 л. с., а максимальный крутящий момент увеличился с 340 до 361 Нм. На смену шестиступенчатой АКП пришел новый восьмидиапазонный «автомат» производства Aisin.

В базовом исполнении «Престиж» минивэны оснащаются вентиляцией передних сидений, двумя люками в крыше, камерой заднего вида, системой «Старт-стоп» и обогревом кресел первого и второго рядов. За Alphard в этой комплектации придется отдать не менее 4 396 000 рублей. Топовая версия Executive Lounge с выдвижным столиком для пассажиров среднего ряда, аудиосистемой JBL и 9-дюймовыми мониторами для задних седоков обойдется уже как минимум в 4 750 000 целковых.

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21 февраля 2018
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