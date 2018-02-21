В России стартовали продажи обновленного Toyota Alphard

Обновленный семиместный минивэн Alphard тойотовцы презентовали в Японии еще в конце минувшего года — наконец, он добрался и до нашей страны. Нельзя сказать, что у россиян эта модель пользуется высоким спросом — Volkswagen Multivan, к примеру, продается лучше. В минувшем году в пользу японского минивэна сделали выбор 774 покупателя, в то время как вольфсбургского — 1131. Разница, конечно, небольшая, но тем не менее.

Передняя часть автомобиля была переработана практически полностью. Радиаторная решетка увеличилась в размерах, традиционный шильдик Toyota уступил место специальной эмблеме «Альфа», оптика видоизменилась и стала светодиодной, а колесные диски получили новый дизайн.