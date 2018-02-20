Toyota стоит на грани выживания

Фото: www.japantimes.co.jp
Недавно назначенные руководители компании Toyota, в состав которых помимо прочих вошли британец, японка и несколько приглашенных со стороны специалистов, на удивление единодушны: Toyota Motor Corp. стоит перед лицом серьезных потрясений, и само ее выживание находится под угрозой.
Эдуард Раскин

Верный своему правилу время от времени перетрясать до основания руководящий состав своей компании, президент Toyota Акио Тойода в конце прошлого года провел, как мы помним, очередную ревизию топ-менеджмента. Однако, на этот раз он не просто следовал рутинной процедуре ради поддержания традиций. В основе его действий лежали более серьезные мотивы. Не будет, наверное, преувеличением сказать, что некоторое время назад г-на Тойоду обуял страх. С тех пор он откровенно паникует, заражая своими кризисными настроениями ближайшее окружение.

Едва вступив в свои должности — что произошло 1 января сего года — все назначенцы в один голос стали повторять мантры своего шефа. Особенно заметно это стало буквально на прошлой неделе во время их первого совместного публичного выступления. Как сообщает портал Automotive News, участники конференции постоянно подчеркивали, что необходимо срочно принимать какие-то инновационные решения.

— Сейчас происходят перемены, которые случаются раз в столетие, — заявил Сатоши Огисо, вернувшийся в компанию на должность президента подразделения коммерческих автомобилей Toyota. — Мы должны преодолеть это время серьезных вызовов.

Фото: Hans Greimel

Ответственный за коммуникации Масахиро Ямаока также не замедлил продемонстрировать крайнюю обеспокоенность:

— В любом случае, мы действительно не можем ждать,— сказал он.— Это вопрос жизни или смерти.

Глава финансовой службы Toyota Акихиро Фукутоме, работавший раньше управляющим директором банка Sumitomo Mitsui Banking Corp. раскрыл задачи, которые ставились перед ним Тойодой:

— Он велел мне впустить свежий ветер и ускорить темпы перемен.

Такое коллективное заламывание рук кажется вроде бы неуместным в компании, которая ожидает получить рекордную чистую прибыль за истекший финансовый год. Однако беспокойство Акио Тойоды, передавшееся всей руководящей верхушке, связано с проблемами, лежащими далеко на рамками ближайших лет.

Опытный менеджер чувствует — надо что-то делать, с рынком творится неладное, но он совершенно не понимает, куда следует бежать. Ведь даже такой гигант как Toyota, располагающий огромными финансовыми возможностями, может быть в момент сброшен с пьедестала нежданно появившимся конкурентом, преуспевшим в продвижении новых технологий. А когда босс не представляет себе четкого пути, по которому его организация должна двигаться в будущее, то что спрашивать с подчиненных?

Фото: www.greencarreports.com

Поэтому топ-менеджеры, на время забыв о фетишизируемых электромобилях и автопилотах, обратились к куда более приземленным проблемам: развивать более тесную координацию с поставщиками, завоевывать растущий африканский рынок, искать новые пути извлечения доходов, особенно в области модного нынче «финтеха» — когда использование технологий и инноваций помогает конкурировать с традиционными финансовыми организациями.

Впрочем, это что касается мужчин. А вот представительница противоположного пола Чика Како не отказала себе в удовольствии затронуть совершенно другие проблемы, практически никак не связанные с производственной деятельностью на примере себя любимой и шеф-дизайнера британца Саймона Хамфриса:
— Я надеюсь, что мой карьерный рост приведет к более активному вовлечению женщин в управление компанией, и что выдвижение Саймона привлечет больше неяпонских сотрудников.

Ну куда без гендерного и национального равенства, даже если на кону стоит судьба корпорации. Если не толерантность поможет Toyota благополучно миновать кризис, то что же?

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20 февраля 2018
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