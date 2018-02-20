Toyota стоит на грани выживания

Верный своему правилу время от времени перетрясать до основания руководящий состав своей компании, президент Toyota Акио Тойода в конце прошлого года провел, как мы помним, очередную ревизию топ-менеджмента. Однако, на этот раз он не просто следовал рутинной процедуре ради поддержания традиций. В основе его действий лежали более серьезные мотивы. Не будет, наверное, преувеличением сказать, что некоторое время назад г-на Тойоду обуял страх. С тех пор он откровенно паникует, заражая своими кризисными настроениями ближайшее окружение.

Едва вступив в свои должности — что произошло 1 января сего года — все назначенцы в один голос стали повторять мантры своего шефа. Особенно заметно это стало буквально на прошлой неделе во время их первого совместного публичного выступления. Как сообщает портал Automotive News, участники конференции постоянно подчеркивали, что необходимо срочно принимать какие-то инновационные решения.

— Сейчас происходят перемены, которые случаются раз в столетие, — заявил Сатоши Огисо, вернувшийся в компанию на должность президента подразделения коммерческих автомобилей Toyota. — Мы должны преодолеть это время серьезных вызовов.