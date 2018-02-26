Объявлена дата премьеры нового кроссовера Jaguar I-Pace

– С тех пор, как мы представили концепт I-Pace в 2016 году, мы буквально считали дни до этого момента. Полностью электрический SUV — это не просто новая глава в истории нашего бренда: он может произвести настоящую революцию во всей индустрии. Я не могу дождаться, когда мир увидит результат нашей работы, — сказал Ян Каллум, главный дизайнер Jaguar.

Пока же никаких подробностей о новом I-Pace в компании не раскрывают. Отмечается лишь, что более 200 тестовых экземпляров прошли порядка 1,5 млн. миль дорожных испытаний при температурах от −40 до +40 градусов по Цельсию.

Онлайн-премьера Jaguar I-Pace состоится 1 марта в 21:00 по московскому времени. Презентацию можно посмотреть как на специальном сайте, так и на официальных страничках марки в социальных сетях Facebook и YouTube. Публичная же демонстрация новинки пройдет 6 марта на Женевском автосалоне.