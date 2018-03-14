Infiniti привезла на «Конкурс элегантности» во Флориду ретро-родстер и новый седан

Фото: Infiniti
В минувшие выходные на острове Амелия-Айленд во Флориде состоялась ежегодная выставка классических автомобилей Amelia Island Concours d’Elegance. В «Конкурсе элегантности» приняла участие и компания Infiniti, представившая публике родстер Prototype 9 и седан Q Inspiration.
Виктория Базылева

Концептуальные автомобили Prototype 9 и Q Inspiration мы видели и раньше. Ретро-родстер, выполненный по образу знаменитого спорткара Prince R380, японцы презентовали летом минувшего года на «Конкурсе элегантности» в Пеббл-Бич, а седан, призванный дать представление о будущих машинах Infiniti, они впервые показали на Детройтском моторшоу в январе.

Prototype 9 — первый автомобиль в истории «Инфинити», оснащенный новой электрической силовой установкой, а также 30-киловаттчасной аккумуляторной батареей. Мощность силового агрегата составляет 148 л. с., максимальный крутящий момент — 320 Нм. Скорость родстера, как уверяет производитель, достигает отметки в 170 км/ч, а первую сотню авто разменивает за 5,5 секунды.

Концептуальный седан Q Inspiration демонстрирует не только дизайнерский взгляд на экстерьер последующих моделей Infiniti. Он комплектуется двигателем VC-Turbo — тем же, что и кроссовер QX50. Кроме того, шоу-кар обладает интеллектуальной системой полного привода, распределяющей крутящий момент на каждое из колес в зависимости от дорожных условий, и автопилотом ProPilot последнего поколения.

– В создание Q Inspiration и Prototype 9 мы вложили всю нашу страсть, так что возможность представить эти модели на «Конкурсе элегантности» в Амелии — большая честь, — отметил Альфонсо Альбайса, старший вице-президент по глобальному дизайну Nissan Motor Co. — Будущее электромобилей сейчас напоминает чистый лист бумаги, который мы только начинаем заполнять.

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14 марта 2018
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