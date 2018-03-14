Infiniti привезла на «Конкурс элегантности» во Флориду ретро-родстер и новый седан

Концептуальные автомобили Prototype 9 и Q Inspiration мы видели и раньше. Ретро-родстер, выполненный по образу знаменитого спорткара Prince R380, японцы презентовали летом минувшего года на «Конкурсе элегантности» в Пеббл-Бич, а седан, призванный дать представление о будущих машинах Infiniti, они впервые показали на Детройтском моторшоу в январе.

Prototype 9 — первый автомобиль в истории «Инфинити», оснащенный новой электрической силовой установкой, а также 30-киловаттчасной аккумуляторной батареей. Мощность силового агрегата составляет 148 л. с., максимальный крутящий момент — 320 Нм. Скорость родстера, как уверяет производитель, достигает отметки в 170 км/ч, а первую сотню авто разменивает за 5,5 секунды.