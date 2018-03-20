KIA Quoris нового поколения рассекречен до премьеры

Список оснащения «Куориса» пополнился системой фоновой подсветки салона с возможностью выбора из семи цветов и 64 различных конфигураций. Кроме того, седан укомплектовали усовершенствованным мультимедийным комплексом с торчащим из торпедо 12,3-дюймовым дисплеем.

Информацию о силовых агрегатах новинки корейцы приберегли до официальной премьеры. Ожидается, что Quoris получит новую модификацию с системой полного привода и 3,3-литровым двигателем с двойным наддувом, позаимствованным у фастбэка Stinger. Так ли это на самом деле — узнаем совсем скоро.

Новый Quoris встанет на конвейер завода KIA в Корее. Старт продаж автомобиля на некоторых рынках намечен на второй квартал нынешнего года, но когда машина доберется до России — пока неизвестно.