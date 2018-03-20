KIA Quoris нового поколения рассекречен до премьеры

Представители KIA раскрыли некоторые подробности о новой генерации флагманского седана K900, продающегося в России под названием Quoris. Автомобиль увеличился в габаритах, получил несколько дополнительных опций и обзавелся полноприводной модификацией.
Виктория Базылева

Публичная премьера KIA Quoris следующего поколения состоится на моторшоу в Нью-Йорке, которое откроется для журналистов 28 марта. В преддверии презентации корейцы опубликовали несколько фотографий новинки, а также рассказали кое-какие подробности.

Сменивший поколение седан увеличился в размерах — он стал длиннее и шире. Колесная база машины растянулась на 60 мм до 3105 мм. Сообщается, что над обликом новинки трудились специалисты дизайн-центров KIA, расположенных в корейском Намьянге и американском Ирвайне.

Фото: www.caradvice.com.au

Список оснащения «Куориса» пополнился системой фоновой подсветки салона с возможностью выбора из семи цветов и 64 различных конфигураций. Кроме того, седан укомплектовали усовершенствованным мультимедийным комплексом с торчащим из торпедо 12,3-дюймовым дисплеем.

Информацию о силовых агрегатах новинки корейцы приберегли до официальной премьеры. Ожидается, что Quoris получит новую модификацию с системой полного привода и 3,3-литровым двигателем с двойным наддувом, позаимствованным у фастбэка Stinger. Так ли это на самом деле — узнаем совсем скоро.

Новый Quoris встанет на конвейер завода KIA в Корее. Старт продаж автомобиля на некоторых рынках намечен на второй квартал нынешнего года, но когда машина доберется до России — пока неизвестно.

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20 марта 2018
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