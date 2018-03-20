KIA Quoris нового поколения рассекречен до премьеры

Публичная премьера KIA Quoris следующего поколения состоится на моторшоу в Нью-Йорке, которое откроется для журналистов 28 марта. В преддверии презентации корейцы опубликовали несколько фотографий новинки, а также рассказали кое-какие подробности.
Сменивший поколение седан увеличился в размерах — он стал длиннее и шире. Колесная база машины растянулась на 60 мм до 3105 мм. Сообщается, что над обликом новинки трудились специалисты дизайн-центров KIA, расположенных в корейском Намьянге и американском Ирвайне.