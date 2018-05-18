В России падают продажи премиальных автомобилей с пробегом

По итогам первого квартала нынешнего года объем российского рынка подержанных автомобилей премиум-класса составил 108 400 единиц. По сравнению с аналогичным периодом года минувшего продажи сократились на 3%.
Стать обладателем премиального автомобиля хотел бы, наверное, каждый. Кто-то, мечтая о представительской машине, отказывается от ряда удовольствий и годами откладывает кровно нажитые на новенький авто. Те же, кто не брезгует подержанным транспортом, отправляются за вожделенной «ласточкой» на вторичный рынок.
Наибольшим спросом у россиян среди «премиалов» с пробегом пользуются машины с трехлучной звездой на капоте. С января по март наши сограждане приобрели на вторичке 27 400 автомобилей Mercedes-Benz, что на 3% меньше, нежели в первые три месяца 2017-го. Снизился интерес потребителей и к подержанным BMW — в пользу «баварцев» сделали выбор 24 900 человек (-1,5%).
Третий представитель большой немецкой тройки — «Ауди» — также потерял в продажах. Но если в целом рынок сократился на 3%, то объемы реализации «бэушных» Audi — на 4%. Ингольштадтские машины с пробегом в первом квартале заинтересовали 20 700 покупателей. Да, «Ауди» проигрывает своим главным конкурентам и на вторичке.
Подержанные Lexus разошлись в январе-марте тиражом в 10 100 единиц (-7,5%), а Infiniti — в 4100 экземпляров (-1,5%). Как мы видим, продажи упали у всех производителей премиальных автомобилей. У всех, за исключением Cadillac. И хотя «Кадиллаки» с пробегом высоким спросом у россиян не пользуются — всего 1000 реализованных авто за три первых месяца — они, по данным агентства «Автостат», прибавили 1%.