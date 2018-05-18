В России падают продажи премиальных автомобилей с пробегом

Стать обладателем премиального автомобиля хотел бы, наверное, каждый. Кто-то, мечтая о представительской машине, отказывается от ряда удовольствий и годами откладывает кровно нажитые на новенький авто. Те же, кто не брезгует подержанным транспортом, отправляются за вожделенной «ласточкой» на вторичный рынок.

Наибольшим спросом у россиян среди «премиалов» с пробегом пользуются машины с трехлучной звездой на капоте. С января по март наши сограждане приобрели на вторичке 27 400 автомобилей Mercedes-Benz, что на 3% меньше, нежели в первые три месяца 2017-го. Снизился интерес потребителей и к подержанным BMW — в пользу «баварцев» сделали выбор 24 900 человек (-1,5%).