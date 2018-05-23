Как с помощью шин сильно уменьшить расход топлива

Сэкономить литр-другой на каждые 100 километров пробега позволит правильный подход к выбору и эксплуатации покрышек. На уровень потребления топлива, помимо прочих факторов, существенно влияет сила сопротивления качению колеса. Она зависит от ряда параметров.

Один из них — давление воздуха в покрышке. Известно, что большое количество энергии тратится на механические деформации колеса в процессе качения. Чем меньше оно накачано, тем больше сминается при движении. Вывод: для экономии топлива колесо следует слегка перекачивать. Это не лучшим образом сказывается на его амортизирующих свойствах, ускоряя износ элементов подвески и заметно снижая комфорт обитателей салона. Перекачанные колеса хуже «цепляются» за дорогу — со всеми вытекающими из этого последствиями для управляемости машины и безопасности.

На потери энергии от механических деформаций колеса влияют еще и характеристики его материала. Чем более «дубовая» и менее упругая резиновая смесь применяется при создании конкретной модели покрышки, тем менее она склонна к деформациям. Этот эффект, кстати, широко применяется производителями колес при создании так называемых «энергосберегающих покрышек». В реальной жизни их использование сказывается на управляемости машины примерно также, как и избыточное давление в шине. Хотя реклама «энергосберегающей» резины, разумеется, об этом не упоминает.