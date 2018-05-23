Как с помощью шин сильно уменьшить расход топлива

snegohod-rybinsk.ru
Что делать, если расход топлива, демонстрируемый твоей машиной, все больнее и больнее бьет по кошельку? В этом случае при очередной покупке новой резины следует вспомнить о том, что правильно подобранная шина может помочь сэкономить существенные деньги на заправках.
Максим Строкер

Сэкономить литр-другой на каждые 100 километров пробега позволит правильный подход к выбору и эксплуатации покрышек. На уровень потребления топлива, помимо прочих факторов, существенно влияет сила сопротивления качению колеса. Она зависит от ряда параметров.

Один из них — давление воздуха в покрышке. Известно, что большое количество энергии тратится на механические деформации колеса в процессе качения. Чем меньше оно накачано, тем больше сминается при движении. Вывод: для экономии топлива колесо следует слегка перекачивать. Это не лучшим образом сказывается на его амортизирующих свойствах, ускоряя износ элементов подвески и заметно снижая комфорт обитателей салона. Перекачанные колеса хуже «цепляются» за дорогу — со всеми вытекающими из этого последствиями для управляемости машины и безопасности.

На потери энергии от механических деформаций колеса влияют еще и характеристики его материала. Чем более «дубовая» и менее упругая резиновая смесь применяется при создании конкретной модели покрышки, тем менее она склонна к деформациям. Этот эффект, кстати, широко применяется производителями колес при создании так называемых «энергосберегающих покрышек». В реальной жизни их использование сказывается на управляемости машины примерно также, как и избыточное давление в шине. Хотя реклама «энергосберегающей» резины, разумеется, об этом не упоминает.

Что касается рисунка протектора, то чем менее он «зубастый», тем ниже его вклад в сопротивление качению и перерасход топлива.

Ширина покрышки — один из самых существенных факторов, влияющих на сопротивление качению. Помимо прочего, ее увеличение еще и самым существенным образом наращивает массу колеса, поскольку тянет за собой и увеличение ширины и колесного диска. Это оборачивается дополнительными затратами мощности мотора. Чем уже покрышка, тем меньше, в конечном счете, приходящиеся на ее долю потери топлива. Согласно данным из разных источников, при уменьшении индекса ширины покрышки R16 с 265 до 185 можно, при прочих равных условиях, получить экономию топлива в 1—2 литра на каждые 100 км пробега.

Что касается влияния самого радиуса колеса на величину сопротивления качению, то в общем случае — при постоянном равномерном движении — чем больше радиус, тем меньше потери на трение качения. Но машины так ездят разве что по загородным шоссе. При старте с места мотору легче прокрутить колесо меньшего радиуса, затратив на это, соответственно, меньшее количество энергии и топлива. Поэтому если авто ездит, преимущественно, по городу с частыми разгонами-торможениями, то выгоднее с точки зрения экономичности использовать покрышки минимально возможного размера. А если легковушка проводит большую часть времени на загородных трассах, стоит остановиться на колесах максимального радиуса из допускаемых спецификацией производителя.

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23 мая 2018
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