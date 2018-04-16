Почему взрываются блоки цилиндров автомобильных двигателей

А ведь так все хорошо начиналось! На первом этапе все было очень радужно, поскольку уменьшение объема двигателей гарантировало снижение их веса, металлоемкости и себестоимости, причем без видимого ущерба потребительским характеристикам.

К сказанному добавилось ужесточение норм содержания вредных веществ в выхлопных газах и требований к топливной экономичности бензиновых двигателей. Решение этой задачи также не заставило себя ждать — в автоиндустрии началось массовое внедрение систем непосредственного впрыска бензина (наиболее известные обозначения GDI, TSI, D4, DISI, CGI, HPi).