Почему взрываются блоки цилиндров автомобильных двигателей

Разрушенные детали цилиндро-поршневой группы.
В последние десятилетия в автомобильном моторостроении наблюдаются тенденции к уменьшению рабочего объема бензиновых двигателей, повышению степени их форсировки и массовому внедрению турбонаддува. Однако сегодня эти технические решения, как выяснил портал «АвтоВзгляд» аукнулись серьезными неприятностями для автовладельцев…
Михаил Ростарчук

А ведь так все хорошо начиналось! На первом этапе все было очень радужно, поскольку уменьшение объема двигателей гарантировало снижение их веса, металлоемкости и себестоимости, причем без видимого ущерба потребительским характеристикам.

К сказанному добавилось ужесточение норм содержания вредных веществ в выхлопных газах и требований к топливной экономичности бензиновых двигателей. Решение этой задачи также не заставило себя ждать — в автоиндустрии началось массовое внедрение систем непосредственного впрыска бензина (наиболее известные обозначения GDI, TSI, D4, DISI, CGI, HPi).

Применение этих систем позволило реализовать такой фантастический на тот момент режим работы двигателя, как устойчивая работа на сверхбедных топливных смесях. На горизонте бензинового моторостроения замаячила идиллическая картина — легкий компактный силовой агрегат, развивающий высокую мощность, обеспечивающий отличные экологические показатели и способный соперничать с дизелями по топливной экономичности. Но как говорится, недолго музыка играла…

Первыми с проблемами новейших поколений бензиновых моторов сочетающих в себе обе технологии — прямой впрыск и турбонаддув — столкнулись японские автомобилисты. Произошло это лет десять назад. Там все чаще и чаще начали регистрироваться случаи необъяснимого возникновения взрывоподобного сгорания топливной смеси в цилиндрах двигателя. При этом, в отличие от обычной детонации, давление в камере сгорания превышало номинальное более чем в два раза.

Превышение давления в камере сгорания при LSPI.

Считанного количества таких вспышек достаточно для выведения мотора из строя. Последствия для двигателя столь плачевны, что чаще всего ремонт пострадавшего агрегата не имеет смысла и мотор идет на выброс в сборе. Этот феномен получил название LSPI (Low speed pre-ignition), то есть преждевременное зажигание на низких оборотах.

Одними из первых изучением данного феномена начали плотно заниматься инженеры лаборатории, созданной компаниями Toyota и Denso. Аналогичные исследования проводились и в США, и в странах Западной Европы. Несмотря на то, что полной картины и разгадки всех причин данного неприятного феномена у зарубежных исследователей нет и сейчас, основные особенности режимов работы, влияющие на его возникновение и тяжесть, были выявлены и опубликованы лет пять назад.

  • Разрушенные детали цилиндро-поршневой группы.

Безусловно, были приняты определенные технические меры по устранению негативного эффекта. Так, например, ряд производителей автомобилей, например, Ford, объявили отзывные кампании для перепрошивки блоков управлением двигателей с целью снижения риска возникновения LSPI. Одновременно с этими для поиска решения проблемы привлекли и специалистов в области химии. Благодаря им при проведении испытаний был установлен неочевидный, но очень интересный факт.

Оказалось, что химический состав пакета присадок к моторному маслу, попадающий в цилиндры даже в самых в микроскопических дозах, может коренным образом менять картину происходящего. В частности, превышение соединений кальция в моторном масле сверх определенного предела приводит к резкому росту количества случаев LSPI, тогда как использование смазок с повышенным содержанием фосфора и молибдена, наоборот, предотвращает подобные случаи.

Схема, демонстрирующая явление LSPI.

В итоге, с момента опубликования этих данных, к изучению проблемы LSPI подключились ведущие мировые разработчики смазочных материалов. Сегодня итогом их работы стала разработка требований к оптимизации рецептур, нацеленных на борьбу с данным взрывоопасным феноменом. Более того, результаты этих исследований внесены в проекты перспективных международных стандартов API и ILSAC. Правда, придется немного подождать — самые оптимистичные прогнозы по внедрению данных стандартов указывают на то, что приняты они будут не раньше 2019 года.

В сложившейся ситуации, не дожидаясь массового внедрения международного «смазочного» стандарта, компания GM разработала свой, заводской стандарт dexos 1:2015 (более известный как dexos1 Gen 2), в котором снижению риска LSPI уделяется самое серьезное внимание. Учитывая данный факт, ряд производителей смазочных материалов оперативно среагировал на решение GM выпуском собственных инновационных продуктов.

Так, например, известная немецкая фирма Liqui Moly одной из первых в Европе запустила в серию моторное масло нового поколения Special Tec DX1 5W-30 под спецификацию GM dexos1 Gen 2. Данный сорт создан на основе инновационной технологии присадок, которая эффективно минимизирует преждевременное зажигание на низких оборотах.

Важное дополнение: несмотря на то, что изначально продукт разработан под требования бензиновых двигателей GM и Opel, масло Special Tec DX1 5W-30 может использоваться и в моторах других автопроизводителей, таких, как Chrysler, Ford, KIA, Honda, Hyundai, Mazda, Nissan и т. д., подверженных риску возникновения LSPI.

Как отмечаю эксперты, устраняя проблему «взрывоопасности», новое масло от Liqui Moly не только эффективно защищает двигатель от износа. Оно, ко всему прочему, обладает низкими потерями на испаряемость и высокими показателями вязкостно-температурной стабильности. Новинка уже стала поступать и на российский рынок.

бензин, двигатель, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло, автохимия
16 апреля 2018
2259
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы