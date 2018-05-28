Названы сроки появления нового Suzuki Jimny

Производство Suzuki Jimny третьей генерации завершилось — дилеры распродают автомобили, осевшие на складах. Внедорожник нынешнего поколения можно купить и в России. У нас за «маленький танк» просят от 1 155 000 рублей. Однако тем, кто желает приобрести эту машину, стоит некоторое время подождать. Наверняка, через несколько месяцев японцы перепишут прайс на устаревшую модель в меньшую сторону, дабы освободить шоу-румы для новинки.

Suzuki презентует новый Jimny на специальном мероприятии в сентябре, об этом сообщает испанский портал Motor.es. Автомобиль приедет и на Международный парижский автосалон, который откроет свои двери для посетителей 4 октября. А вот когда внедорожник доберется до нашей страны — неизвестно. Представители марки не раскрывают никаких даже ориентировочных сроков.