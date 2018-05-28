Названы сроки появления нового Suzuki Jimny

Компания Suzuki готовит к премьере следующее поколение своей нишевой модели Jimny. Ожидается, что уникальный, как его называют сами представители марки, внедорожник дебютирует на специальном мероприятии в сентябре.
Производство Suzuki Jimny третьей генерации завершилось — дилеры распродают автомобили, осевшие на складах. Внедорожник нынешнего поколения можно купить и в России. У нас за «маленький танк» просят от 1 155 000 рублей. Однако тем, кто желает приобрести эту машину, стоит некоторое время подождать. Наверняка, через несколько месяцев японцы перепишут прайс на устаревшую модель в меньшую сторону, дабы освободить шоу-румы для новинки.
Suzuki презентует новый Jimny на специальном мероприятии в сентябре, об этом сообщает испанский портал Motor.es. Автомобиль приедет и на Международный парижский автосалон, который откроет свои двери для посетителей 4 октября. А вот когда внедорожник доберется до нашей страны — неизвестно. Представители марки не раскрывают никаких даже ориентировочных сроков.
На сегодняшний день нет и технических подробностей четвертого «Джимни». Предполагается, что «вездеход» сохранит систему полного привода ALLGRIP PRO и раму лестничного типа. А в его моторную гамму войдут 1,0-, 1,2- и 1,4-литровые атмосферные и турбированные двигатели. Правда, эти агрегаты положены машине для Европы. В России, возможно, будут предлагаться другие модификации.
В Suzuki уверяют, что новый Jimny сможет похвастать расширенным списком оборудования, в который, наконец, войдет современный информационно-развлекательный комплекс с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой смартфонов. Кроме того, автомобиль оснастят ассистентом при экстренном торможении, дополнительными подушками безопасности и обогревом передних кресел. Неужели и руль теперь будет регулироваться по вылету? Узнаем совсем скоро.