5 беспочвенных мифов об опасностях газомоторного топлива для машины

«Газ в машине», не смотря на уже десятилетия успешной эксплуатации авто на таком топливе, продолжает вызывать странное и малообъяснимое с точки зрения логики недоверие со стороны автовладельцев. При этом любой из «газофобов» в качестве первого же аргумента против начинает рассказывать о том, что из-за использования газа в салоне машины появляется неприятный запах. Причем, что характерно, подобными утверждениям обычно бросаются люди, никогда не ездившие на машинах с системой питания на газу. Автор этих строк дважды за свою автомобильную биографию имел в личной собственности машины, работающие на газовом топливе. И ни разу ни я, ни пассажиры не могли пожаловаться на хоть какой-то намек на неприятный запах в салоне.

Вот когда в пробке перед тобой едет машина «на газу», тут да — специфическое амбре из ее выхлопной трубы вы почувствуете обязательно. А нюхнуть своего «газку» можно лишь в одном случае: когда какой-то элемент системы питания двигателя теряет герметичность. Но это вопрос не к газу как таковому, а к качеству установки и своевременному обслуживанию вашего авто. И на бензиновой машине, если не следить за топливными магистралями, можно доиграться до течи топлива и вони в салоне. Что же касается метана, наиболее дешевого газомоторного топлива, то он легче воздуха в 1,6 раза. Это означает, что даже в случае утечки он физически не сможет скапливаться где-либо в кузове, а просто улетучится из машины в окружающее пространство и не создаст никаких угроз безопасности.